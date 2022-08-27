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Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

FIA уточнила правила, не позволив Ferrari схитрить со штрафом Леклера

Судьи Гран При Бельгии определили, что все наказания за замену компонентов мотора по ходу уик-энда суммируются – попытка Скудерии использовать «прореху» в правилах провалилась

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
FIA уточнила правила, не позволив Ferrari схитрить со штрафом Леклера
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Шарль Леклер вошел в число шести пилотов, получивших в Спа наказание за превышение количества используемых деталей силовой установки. 

Однако из-за того, что его команда Ferrari решила использовать хитрый подход и меняла компоненты постепенно, возникло предположение, что монегаск сможет избежать перестановки в конец решетки. 

В регламенте сказано, что такое наказание предусмотрено, если общее количество потерянных позиций превышает 15. Но Скудерия сначала сменила MGU-K и батарею, за что полагается ровно 15 позиций штрафа – а затем обновила контрольную электронику, получив еще пять. 

Так как формально ни в одном из двух случаев наказание не превысило 15 позиций, это дало основания предположить, что Леклер не может быть отправлен в хвост решетки. Пилот был бы переставлен назад, но при этом стартовал бы впереди всех тех, кого отправили в самый конец – включая лидера сезона Макса Ферстаппена.

Но на специальном заседании в субботу судьи FIA пресекли хитрость Ferrari. 

В опубликованном за час до старта квалификации бюллетене сказано, что основания для сомнений действительно есть: «Использованное в тексте регламента единственное число слова "штраф" и отсутствие в документах упоминаний о штрафной перестановке на более чем 15 позиций дало основание полагать, что в этом случае не используется перестановка в конец решетки».

Но в том же документе указано, что замены компонентов, указанные в двух разных протоколах, не могут считаться независимыми друг от друга и должны суммироваться. 

Бюллетень гласит: «Логически – вне зависимости от того, сколько протоколов о штрафах опубликовано – все наказания по ходу этапа аккумулируются. Общее превышение свыше 15 позиций приводит к перестановке в конец. 

В правилах есть другие примеры накопительного принципа (скажем, для штрафных баллов), когда сложение происходит до момента, пока не активируется предусмотренный механизм. Данный случай – один из таких.

Важно напомнить, что штрафная перестановка в конец решетки полностью соответствует требованиям Статьи 28 (об использовании компонентов силовых установок) и специально была введена для того, чтобы избежать бессмысленно высоких цифр наказаний за замены деталей. 

Данная ситуация возникла впервые и является прецедентом на будущее».

Принятое решение означает, что Леклер, Ферстаппен, Ландо Норрис, Эстебан Окон, Гуаньюй Чжоу и Мик Шумахер распределят позиции с 15-й по 20-ю по итогам квалификационной скорости. 

Перед ними на стартовом поле 14-м будет Валттери Боттас – его штраф, по уточненным данным, составил 15 позиций за компоненты мотора и еще 5 за новую коробку передач. Но FIA подтвердила Motorsport.com, что в этом случае суммирование не происходит из-за разной природы нарушений.

Самый медленный гонщик в Q1 (если это будет не кто-то из перечисленных выше) получит право начинать гонку с 13-го места. 

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