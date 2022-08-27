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Шарль Леклер вошел в число шести пилотов, получивших в Спа наказание за превышение количества используемых деталей силовой установки.

Однако из-за того, что его команда Ferrari решила использовать хитрый подход и меняла компоненты постепенно, возникло предположение, что монегаск сможет избежать перестановки в конец решетки.

В регламенте сказано, что такое наказание предусмотрено, если общее количество потерянных позиций превышает 15. Но Скудерия сначала сменила MGU-K и батарею, за что полагается ровно 15 позиций штрафа – а затем обновила контрольную электронику, получив еще пять.

Так как формально ни в одном из двух случаев наказание не превысило 15 позиций, это дало основания предположить, что Леклер не может быть отправлен в хвост решетки. Пилот был бы переставлен назад, но при этом стартовал бы впереди всех тех, кого отправили в самый конец – включая лидера сезона Макса Ферстаппена.

Но на специальном заседании в субботу судьи FIA пресекли хитрость Ferrari.

В опубликованном за час до старта квалификации бюллетене сказано, что основания для сомнений действительно есть: «Использованное в тексте регламента единственное число слова "штраф" и отсутствие в документах упоминаний о штрафной перестановке на более чем 15 позиций дало основание полагать, что в этом случае не используется перестановка в конец решетки».

Но в том же документе указано, что замены компонентов, указанные в двух разных протоколах, не могут считаться независимыми друг от друга и должны суммироваться.

Бюллетень гласит: «Логически – вне зависимости от того, сколько протоколов о штрафах опубликовано – все наказания по ходу этапа аккумулируются. Общее превышение свыше 15 позиций приводит к перестановке в конец.

В правилах есть другие примеры накопительного принципа (скажем, для штрафных баллов), когда сложение происходит до момента, пока не активируется предусмотренный механизм. Данный случай – один из таких.

Важно напомнить, что штрафная перестановка в конец решетки полностью соответствует требованиям Статьи 28 (об использовании компонентов силовых установок) и специально была введена для того, чтобы избежать бессмысленно высоких цифр наказаний за замены деталей.

Данная ситуация возникла впервые и является прецедентом на будущее».

Принятое решение означает, что Леклер, Ферстаппен, Ландо Норрис, Эстебан Окон, Гуаньюй Чжоу и Мик Шумахер распределят позиции с 15-й по 20-ю по итогам квалификационной скорости.

Перед ними на стартовом поле 14-м будет Валттери Боттас – его штраф, по уточненным данным, составил 15 позиций за компоненты мотора и еще 5 за новую коробку передач. Но FIA подтвердила Motorsport.com, что в этом случае суммирование не происходит из-за разной природы нарушений.

Самый медленный гонщик в Q1 (если это будет не кто-то из перечисленных выше) получит право начинать гонку с 13-го места.

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