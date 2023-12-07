FIA установит новые правила технического сотрудничества между командами Ф1
В готовящемся сейчас руководстве будет определено, что разрешено, а что запрещено при обмене технологиями в рамках регламента
Вопрос взаимодействия между участниками чемпионата Ф1 обрел актуальность после того, как большие боссы Red Bull избрали новую концепцию для своей «младшей» команды. С 2024 года она не только сменит имя, но и будет более плотно сотрудничать по техническим вопросам с главным коллективом «Быков».
В этой связи другие участники Ф1 выразили обеспокоенность, что такая схема обеспечит конкурентное преимущество. В FIA решили действовать на опережение и заранее определить условия допустимого взаимодействия.
Говоря об этом, директор формульных гонок Николас Томбасис отметил: «Мы проверяем те команды, которые близки друг другу, гораздо тщательнее остальных – именно для того, чтобы гарантировать чистоту. Это важный момент.
Такой подход касается не только этой пары [Red Bull и AlphaTauri], но и некоторых других. При этом мы считаем, что AlphaTauri осознанно выбирает не такие аэродинамические решения, как у второй команды. У нас нет никаких свидетельств их непосредственного сотрудничества.
Понятно, что они работают над своей машиной и заметно продвинулись вперед [по ходу чемпионата]. Но я не готов утверждать , что это произошло благодаря помощи [Red Bull]».
Он продолжил: «Безусловно, контроль за такого рода моментами является одной из сложнейших задач в нашей работе.
Нам требуется своего рода аудит, чтобы гарантировать разницу между командами. Сейчас мы готовим дальнейшие указания, которые позволят командам лучше понимать правила игры и точнее предоставлять нам нужную информацию.
При этом нам прекрасно понятны связанные с этим сложности».
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Джордж Расселл, Mercedes F1 W11, Лэнс Стролл, Racing Point RP20
В паддоке можно услышать теории, будто большие команды используют соперников из хвоста пелотона для проверки собственных технических идей, чтобы быстрее приходить к верным решениям. Томбасис заверил, что такую практику будут считать нарушением регламента.
«Я считаю, что ничего подобного сейчас нет, – объяснил Николас. – Мы проверяем такие моменты и продолжим их проверять. Просто ли это? Я бы так не сказал».
Самое удивительное – по словам директора формульных гонок FIA, главные сложности потенциально могут возникнуть с теми командами, которые работают сами по себе.
«Стимул для сотрудничества команд возникает тогда, когда команды делятся компонентами или вместе используют аэродинамическую трубу, – сказал он. – При этом одна может находиться в Британии, а другая – хоть в Аргентине. Нарушения правил могут возникнуть даже при общении в онлайне, технологии сейчас позволяют такое. Но мы не отслеживаем каждодневные перемещения персонала и не будем делать этого.
Обычно в излишне тесном сотрудничестве подозревают тех, у кого общий владелец или одинаковые силовые установки. Однако в действительности вполне реальна ситуация, когда две независимые – и, казалось бы, не связанные между собой – команды договариваются о коллаборации ради совместной выгоды.
Опять-таки – я не думаю, что такое происходит сейчас. Но у нас есть инструменты, чтобы пресечь подобную передачу технологий».
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