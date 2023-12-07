Формула 1
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FIA установит новые правила технического сотрудничества между командами Ф1

В готовящемся сейчас руководстве будет определено, что разрешено, а что запрещено при обмене технологиями в рамках регламента

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
Обновлено
Лиам Лоусон, AlphaTauri AT04, Серхио Перес, Red Bull RB19

Вопрос взаимодействия между участниками чемпионата Ф1 обрел актуальность после того, как большие боссы Red Bull избрали новую концепцию для своей «младшей» команды. С 2024 года она не только сменит имя, но и будет более плотно сотрудничать по техническим вопросам с главным коллективом «Быков».

В этой связи другие участники Ф1 выразили обеспокоенность, что такая схема обеспечит конкурентное преимущество. В FIA решили действовать на опережение и заранее определить условия допустимого взаимодействия. 

Говоря об этом, директор формульных гонок Николас Томбасис отметил: «Мы проверяем те команды, которые близки друг другу, гораздо тщательнее остальных – именно для того, чтобы гарантировать чистоту. Это важный момент.  

Такой подход касается не только этой пары [Red Bull и AlphaTauri], но и некоторых других. При этом мы считаем, что AlphaTauri осознанно выбирает не такие аэродинамические решения, как у второй команды. У нас нет никаких свидетельств их непосредственного сотрудничества. 

Понятно, что они работают над своей машиной и заметно продвинулись вперед [по ходу чемпионата]. Но я не готов утверждать , что это произошло благодаря помощи [Red Bull]».  

Он продолжил: «Безусловно, контроль за такого рода моментами является одной из сложнейших задач в нашей работе. 

Нам требуется своего рода аудит, чтобы гарантировать разницу между командами. Сейчас мы готовим дальнейшие указания, которые позволят командам лучше понимать правила игры и точнее предоставлять нам нужную информацию. 

При этом нам прекрасно понятны связанные с этим сложности».

Джордж Расселл, Mercedes F1 W11, Лэнс Стролл, Racing Point RP20

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Джордж Расселл, Mercedes F1 W11, Лэнс Стролл, Racing Point RP20

В паддоке можно услышать теории, будто большие команды используют соперников из хвоста пелотона для проверки собственных технических идей, чтобы быстрее приходить к верным решениям. Томбасис заверил, что такую практику будут считать нарушением регламента. 

«Я считаю, что ничего подобного сейчас нет, – объяснил Николас. – Мы проверяем такие моменты и продолжим их проверять. Просто ли это? Я бы так не сказал».

Самое удивительное – по словам директора формульных гонок FIA, главные сложности потенциально могут возникнуть с теми командами, которые работают сами по себе.

«Стимул для сотрудничества команд возникает тогда, когда команды делятся компонентами или вместе используют аэродинамическую трубу, – сказал он. – При этом одна может находиться в Британии, а другая – хоть в Аргентине. Нарушения правил могут возникнуть даже при общении в онлайне, технологии сейчас позволяют такое. Но мы не отслеживаем каждодневные перемещения персонала и не будем делать этого.

Обычно в излишне тесном сотрудничестве подозревают тех, у кого общий владелец или одинаковые силовые установки. Однако в действительности вполне реальна ситуация, когда две независимые – и, казалось бы, не связанные между собой – команды договариваются о коллаборации ради совместной выгоды.  

Опять-таки – я не думаю, что такое происходит сейчас. Но у нас есть инструменты, чтобы пресечь подобную передачу технологий». 

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