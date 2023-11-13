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FIA усложнит процедуру пересмотра судейских решений

Как стало известно Motorsport.com, уже в скором будущем командам Формулы 1 станет существенно сложнее, если те захотят добиться нового рассмотрения каких-то эпизодов

Адам Купер
Автор Адам Купер
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Флаги FIA, Великобритании и Ф1

Главным изменением в регламенте станет сокращение сроков подачи апелляции – прежде они составляли 14 дней, но в скором будущем их заменят на 96 часов, то есть четверо суток.

Вдобавок, процедура, которая пока остается бесплатной, станет облагаться денежным сбором. 

Такие планы стали прямым следствием недавней попытки Haas F1 пересмотреть итоги Гран При США. Команде в итоге ответили отказом, но FIA пришлось признать несовершенство собственных процедур. 

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По мнению федерации, участники чемпионата стали злоупотреблять своими правами и зачастую требуют пересмотра в ситуациях, когда у них нет никаких серьезных к тому оснований. 

Только в этом году Aston Martin оспорила судейское решение в Саудовской Аравии, Ferrari попробовала отменить штраф Карлоса Сайнса в Мельбурне, а McLaren – наказание Ландо Норриса в Канаде. Лишь в первом из этих случаев команда смогла убедить судей, что случайное касание машины домкратом нельзя считать работой с ней на пит-стопе. Два других ничего не изменили.

Теперь FIA намерена скорректировать Международный спортивный кодекс на 2024 год – официально это будет сделано на ежегодной Генеральной ассамблее в декабре. Перемены затронут все гоночные чемпионаты, проводимые федерацией, а не только Ф1. 

Отметим, что изначально процедура пересмотра вообще не предусматривала никаких сроков давности, потому в теории можно было оспорить любые судейские решения из текущего сезона. Позже появилось двухнедельное ограничение, которое оставило Haas достаточно времени для сбора доказательств. 

Теперь сроки станут еще более сжатыми – 96 часов. Сделана оговорка для особых случаев, когда срок увеличивается до 120 часов. 

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Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Машины Ф1 в закрытом парке после финиша

Что касается денежного взноса за апелляцию (по другим процедурам он сейчас составляет в Больших Призах 6000 евро), то его планируется возвращать команде – но только если судьи подтвердят наличие оснований для пересмотра. 

Наконец, будет скорректированы некоторые процедурные вопросы применительно к традиционным апелляциям.  

Сейчас команда должна объявить формальное несогласие с решением судей, после чего у нее есть 96 часов для принятия окончательного решения, продолжать ли тяжбу.  

В случае, например, со штрафной перестановкой по решетке это может привести к сценарию, когда команда оспорит наказание, сохранив пилоту позицию, а затем откажется от своих планов – но гонка к тому времени уже завершится. 

Теперь в случае подобного отказа в дело вступит Международный апелляционный суд, который рассмотрит основания для совершенных действий и может назначить за них наказание. 

Кроме того, прежде уже упомянутый денежный сбор за апелляцию вносился только в момент вторичного подтверждения. Теперь его будут взымать при первоначальной подаче.  

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