FIA усложнила прохождение 8-го поворота в Остине
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После субботних заездов Гран При США FIA решила установить новый поребрик в связке поворотов в начале второго сектора.
Новый поребрик появился внутри восьмого поворота. В этом месте гонщики часто срезали трассу – чтобы этого избежать, были приняты меры:
Теперь за поребриком располагаются высокий оранжевый бордюр, призванный удержать пилотов между белыми линиями.
Гонка в Остине стартует в 22:10 по московскому времени.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Автор
|Денис Буденков
FIA усложнила прохождение 8-го поворота в Остине
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