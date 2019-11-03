FIA усложнила прохождение 8-го поворота в Остине

Новый поребрик появился внутри восьмого поворота. В этом месте гонщики часто срезали трассу – чтобы этого избежать, были приняты меры:

Теперь за поребриком располагаются высокий оранжевый бордюр, призванный удержать пилотов между белыми линиями.

Гонка в Остине стартует в 22:10 по московскому времени.