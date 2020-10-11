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FIA упростила Мазепину попадание в Формулу 1

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FIA упростила Мазепину попадание в Формулу 1
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Новые правила получения Суперлицензии облегчили задачу россиянину и некоторым его коллегам по Формуле 2

Среди решений Всемирного совета по автоспорту, опубликованных в пятницу вечером, есть и весьма любопытные изменения в порядке получения Суперлицензии.

Для автогонщиков она является единственной возможностью дебютировать в Ф1. После того, как Макс Ферстаппен в 2014-м прошел путь из картинга в Большие Призы всего за год и провел первую гонку в возрасте 17 лет, FIA утвердила совершенно новые правила, призванные не допустить повторения подобной истории.

Теперь юные гонщики должны за три сезона заработать 40 баллов в «младших» сериях – они начисляются по особой таблице. Без этого попасть в Ф1 невозможно никаким другим путем.

Однако из-за коронавирусной пандемии FIA решила упростить сложившиеся правила. Во-первых, срок получения баллов увеличен до четырех лет, из которых можно выбрать любые три. Это оставляет гонщикам гораздо больше свободы, так как больше нет необходимости добиваться высоких результатов на протяжении трех сезонов подряд, что не всегда получается делать при переходе их класса в класс.

Но куда важнее другая поправка: федерация разрешила претендовать на Суперлицензию тем, кто заработал даже не 40, а всего 30 баллов. 

В решении Всемирного совета сказано: «Гонщики, которые не смогли заработать 40 баллов из-за обстоятельств, лежащих вне их контроля, или по причинам форс-мажора, получают право направить в FIA прямой запрос, если у них есть 30 баллов и они стабильно демонстрируют выдающиеся пилотские умения за рулем формульных машин».

Последнее явно обрадует Никиту Мазепина, Юки Цуноду и Мика Шумахера. Хотя все трое явно заработают какие-то баллы по итогам текущего сезона Ф2, у каждого уже сейчас есть более 30 баллов и победы в гонках – вполне себе подтверждающие «выдающиеся умения».

Теперь россиянину и его соперникам даже не нужно ждать двойного финала Формулы 2 в Бахрейне, который состоится на стыке ноября и декабря. Можно уже сейчас вести переговоры с командами Ф1, имея практически гарантированную Суперлицензию в кармане.

За четыре гонки до конца сезона Шумахер лидирует в общем зачете Ф2, Цунода идет по сумме очков третьим, а Мазепин – шестым. Финиш в первой тройке по итогам чемпионата сразу приносит гонщику 40 баллов.

Еще один российский участник Формулы 2 Роберт Шварцман еще в прошлом году гарантировал себе получение Суперлицензии, став чемпионом в Ф3.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин
Автор Роберто Кинкеро

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