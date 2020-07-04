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FIA упрекнула Феттеля и Red Bull за общение друг с другом

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FIA упрекнула Феттеля и Red Bull за общение друг с другом
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
4 июл. 2020 г., 19:00

Действия, которые раньше прошли бы незамеченными, в новой реальности становятся предметом разбирательств

Несмотря на то, что количество фотографов и журналистов в паддоке Ф1 сейчас резко ограничено, от внимания их камер в субботу не ускользнул поход Себастьяна Феттеля в расположение Red Bull. 

Обычное, казалось бы, событие – особенно если учесть, что немец пока не знает своего будущего после расставания с Ferrari в конце 2020 года – на деле оказалось нарушением принципа изоляции, когда каждая команда остается в собственном «пузыре» и не контактирует с соперниками. Вдобавок Феттель, Хорнер и Марко общались без масок.

Таким образом, все трое нарушили правила поведения, которые все участники Гран При обязались соблюдать. FIA не стала наказывать гонщика и команду, однако направила им уведомление о необходимости соблюдения установленных процедур. 

В документе сказано: «Никто не обязан соглашаться на исполнение этих правил и не может быть подвергнут санкциям за их нарушение. Однако любой, кто отказывается следовать правилам, не может получить доступ на этап и принимать в нем участие».

Пока уик-энд в Австрии проходит без новостей о наличии позитивных тестов на вирус. Всего на Гран При присутствует 2 000 человек, каждый из которых уже дважды подвергался проверке.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Автор Джонатан Нобл

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