FIA упрекнула Феттеля и Red Bull за общение друг с другом

Несмотря на то, что количество фотографов и журналистов в паддоке Ф1 сейчас резко ограничено, от внимания их камер в субботу не ускользнул поход Себастьяна Феттеля в расположение Red Bull.

Обычное, казалось бы, событие – особенно если учесть, что немец пока не знает своего будущего после расставания с Ferrari в конце 2020 года – на деле оказалось нарушением принципа изоляции, когда каждая команда остается в собственном «пузыре» и не контактирует с соперниками. Вдобавок Феттель, Хорнер и Марко общались без масок.

Таким образом, все трое нарушили правила поведения, которые все участники Гран При обязались соблюдать. FIA не стала наказывать гонщика и команду, однако направила им уведомление о необходимости соблюдения установленных процедур.

В документе сказано: «Никто не обязан соглашаться на исполнение этих правил и не может быть подвергнут санкциям за их нарушение. Однако любой, кто отказывается следовать правилам, не может получить доступ на этап и принимать в нем участие».

Пока уик-энд в Австрии проходит без новостей о наличии позитивных тестов на вирус. Всего на Гран При присутствует 2 000 человек, каждый из которых уже дважды подвергался проверке.