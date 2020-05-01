FIA сравнила болиды Racing Point и Mercedes. Федерация не нашла нарушений

Презентация новой машины Racing Point в феврале вызвала большое возмущение в паддоке Формулы 1. Болид RP20 сочли чересчур похожим на прошлогодний Mercedes W10, с которым немецкая команда выиграла чемпионат-2019. Некоторые соперники даже собирались опротестовать результаты Racing Point после Гран При Австралии. Этап в итоге не состоялся из-за пандемии коронавируса.

В Renault и после отмены гонки в Мельбурне не исключили, что могут подать протест на выступление Racing Point. Но технический директор британской команды Энди Грин заверил, что болид был проверен и одобрен FIA.

«Мы не понимаем, на каком основании они собираются протестовать, – сказал Грин. – После презентации машины мы обсудили все с FIA, они приехали к нам на базу и посмотрели на конструкцию автомобиля. Они даже взяли у Mercedes данные по их прошлогоднему болиду и сравнили их с нашими. Они все тщательно проверили и остались довольны, так как наша машина спроектирована нами.

В ней есть что-то схожее с болидом Mercedes. Но машины похожи, а не одинаковы. Так что никаких протестов. Они могут кричать и возмущаться сколько угодно. Но я думаю, что они возмущаются потому, что сами упустили такой трюк. Это их и расстраивает».

Ранее в Racing Point говорили, что следование концепции Mercedes стало для них естественным шагом, так как команда закупает у чемпионов мира силовые установки.

Дополнительная информация: Алекс Калинаукас