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Формула 1 / Новость

FIA сравнила болиды Racing Point и Mercedes. Федерация не нашла нарушений

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FIA сравнила болиды Racing Point и Mercedes. Федерация не нашла нарушений
Автор:
, редактор
1 мая 2020 г., 08:25

Технический директор Racing Point уверен, что его команде не грозят никакие санкции за копирование чужой машины

Презентация новой машины Racing Point в феврале вызвала большое возмущение в паддоке Формулы 1. Болид RP20 сочли чересчур похожим на прошлогодний Mercedes W10, с которым немецкая команда выиграла чемпионат-2019. Некоторые соперники даже собирались опротестовать результаты Racing Point после Гран При Австралии. Этап в итоге не состоялся из-за пандемии коронавируса. 

В Renault и после отмены гонки в Мельбурне не исключили, что могут подать протест на выступление Racing Point. Но технический директор британской команды Энди Грин заверил, что болид был проверен и одобрен FIA.

«Мы не понимаем, на каком основании они собираются протестовать, – сказал Грин. – После презентации машины мы обсудили все с FIA, они приехали к нам на базу и посмотрели на конструкцию автомобиля. Они даже взяли у Mercedes данные по их прошлогоднему болиду и сравнили их с нашими. Они все тщательно проверили и остались довольны, так как наша машина спроектирована нами.

В ней есть что-то схожее с болидом Mercedes. Но машины похожи, а не одинаковы. Так что никаких протестов. Они могут кричать и возмущаться сколько угодно. Но я думаю, что они возмущаются потому, что сами упустили такой трюк. Это их и расстраивает».

Ранее в Racing Point говорили, что следование концепции Mercedes стало для них естественным шагом, так как команда закупает у чемпионов мира силовые установки.

Дополнительная информация: Алекс Калинаукас 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

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