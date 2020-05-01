FIA сравнила болиды Racing Point и Mercedes. Федерация не нашла нарушений
Технический директор Racing Point уверен, что его команде не грозят никакие санкции за копирование чужой машины
Презентация новой машины Racing Point в феврале вызвала большое возмущение в паддоке Формулы 1. Болид RP20 сочли чересчур похожим на прошлогодний Mercedes W10, с которым немецкая команда выиграла чемпионат-2019. Некоторые соперники даже собирались опротестовать результаты Racing Point после Гран При Австралии. Этап в итоге не состоялся из-за пандемии коронавируса.
В Renault и после отмены гонки в Мельбурне не исключили, что могут подать протест на выступление Racing Point. Но технический директор британской команды Энди Грин заверил, что болид был проверен и одобрен FIA.
«Мы не понимаем, на каком основании они собираются протестовать, – сказал Грин. – После презентации машины мы обсудили все с FIA, они приехали к нам на базу и посмотрели на конструкцию автомобиля. Они даже взяли у Mercedes данные по их прошлогоднему болиду и сравнили их с нашими. Они все тщательно проверили и остались довольны, так как наша машина спроектирована нами.
В ней есть что-то схожее с болидом Mercedes. Но машины похожи, а не одинаковы. Так что никаких протестов. Они могут кричать и возмущаться сколько угодно. Но я думаю, что они возмущаются потому, что сами упустили такой трюк. Это их и расстраивает».
Ранее в Racing Point говорили, что следование концепции Mercedes стало для них естественным шагом, так как команда закупает у чемпионов мира силовые установки.
Дополнительная информация: Алекс Калинаукас
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Иван Матушкин
FIA сравнила болиды Racing Point и Mercedes. Федерация не нашла нарушений
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