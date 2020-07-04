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Формула 1 / Новость

FIA создала новый орган для решения «чувствительных вопросов»

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FIA создала новый орган для решения «чувствительных вопросов»
Автор:
, Редактор
4 июл. 2020 г., 13:45

По словам Жана Тодта, группа постоянных экспертов позволит сделать судейство объективнее

Всемирный совет FIA учредил отдельную структуру, которая представляет из себя группу технических экспертов. О новом судейском органе на Гран При Австрии рассказал президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт

«Наши эксперты оказываются под большим давлением, – пояснил Тодт. – Так что мы решили создать группу из трех специалистов, которая рассматривала бы самые чувствительные технические вопросы. Это не какой-то один человек, который говорит да или нет. К тому же такая группа сможет обращаться к отдельным экспертам по электронике, моторам и прочему за дополнительными консультациями».

Тодт также предложил распространить идею группового судейства и на спортивную составляющую гонок.

«В целом я бы предпочел, чтобы в сезоне не было одного судьи, который мог бы симпатизировать одной из команд. Лучше, если это будет несколько групп судей, которые менялись бы от гонки к гонке. У нас достаточно специалистов, которые постоянно повышают свою квалификацию», – заявил глава FIA.

Тодта спросили о поданном командой Red Bull протесте против системы DAS у Mercedes. В частности, у француза поинтересовались об опасности подачи таких протестов не перед, а после гонки.

«Мне кажется, было бы не верным ограничивать время, в течении которого кто-то имеет право подать протест. Но я бы предпочел, чтобы команда протестовала в начале чемпионата, а не после гонки. В этом плане позиция Red Bull мне представляется очень прямолинейной и очень правильной», – заявил Жан Тодт.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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Автор Сергей Иванов

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