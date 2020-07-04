FIA создала новый орган для решения «чувствительных вопросов»
По словам Жана Тодта, группа постоянных экспертов позволит сделать судейство объективнее
Всемирный совет FIA учредил отдельную структуру, которая представляет из себя группу технических экспертов. О новом судейском органе на Гран При Австрии рассказал президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт
«Наши эксперты оказываются под большим давлением, – пояснил Тодт. – Так что мы решили создать группу из трех специалистов, которая рассматривала бы самые чувствительные технические вопросы. Это не какой-то один человек, который говорит да или нет. К тому же такая группа сможет обращаться к отдельным экспертам по электронике, моторам и прочему за дополнительными консультациями».
Тодт также предложил распространить идею группового судейства и на спортивную составляющую гонок.
«В целом я бы предпочел, чтобы в сезоне не было одного судьи, который мог бы симпатизировать одной из команд. Лучше, если это будет несколько групп судей, которые менялись бы от гонки к гонке. У нас достаточно специалистов, которые постоянно повышают свою квалификацию», – заявил глава FIA.
Тодта спросили о поданном командой Red Bull протесте против системы DAS у Mercedes. В частности, у француза поинтересовались об опасности подачи таких протестов не перед, а после гонки.
«Мне кажется, было бы не верным ограничивать время, в течении которого кто-то имеет право подать протест. Но я бы предпочел, чтобы команда протестовала в начале чемпионата, а не после гонки. В этом плане позиция Red Bull мне представляется очень прямолинейной и очень правильной», – заявил Жан Тодт.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов