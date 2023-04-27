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FIA сократила зону DRS на главной прямой в Баку

Участок на Проспекте Нефтяников, где гонщики смогут открывать подвижную плоскость заднего крыла, уменьшился на 100 метров

Филип Клерен
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FIA сократила зону DRS на главной прямой в Баку

Главная прямая бакинской трассы остается одним из самых быстрых мест к календаре Ф1. Именно там был установлен рекорд официальных Гран При – в 2016-м Валттери Боттас разогнал свою Williams до 378 км/ч. 

В этот уик-энд таких отметок ждать не стоит – машины с граунд=эффектом не столь быстры на прямых, а кроме того, зону DRS сократили почти на четверть. Прежде она начиналась в 347 метрах после 20-го поворота, но в этот раз точку открытия крыла перенесли к 447-му метру.

При этом расположение точки замера отрыва, а также второй зоны DRS после второго поворота остались неизменными. 

Еще до старта нынешнего чемпионата FIA объявила о планах корректировки зон DRS, чтобы добиться оптимального баланса со сложностью обгонов. После этого сокращения уже были проведены на трассе в Бахрейне.

Также в Баку заменили покрытие трассы на участке от 13-го до 16-го поворота в верхней части у старого города.

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