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FIA сохранила в силе результаты Гран При Австралии, отклонив запрос Ferrari

Пересмотр обстоятельств столкновения Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо на рестарте в Мельбурне не убедил судей отменить наказание пилоту Скудерии

Александр Кабановский
Автор:
FIA сохранила в силе результаты Гран При Австралии, отклонив запрос Ferrari
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Карлос Сайнс финишировал в Альберт-парке четвертым, повторив свой лучший результат в сезоне – однако еще до этого судьи Гран При назначили гонщику Ferrari пятисекундный штраф: не рестарте незадолго до финиша он задел машину Фернандо Алонсо. 

Так как пилоты заканчивали дистанцию в режиме машины безопасности, пять секунд отбросили Карлоса с четвертого на 12-е место. 

Ferrari запросила у FIA процедуру пересмотра решения – она возможна, если появились существенные и имеющие отношение к делу свидетельства, недоступные изначально. 

Онлайн-слушания прошли во вторник. Как и предсказывали эксперты, судьи не нашли в предоставленных Ferrari свидетельствах новых существенных аргументов. Итог – в удовлетворении просьбы команды было откащано.

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