FIA сохранила в силе результаты Гран При Австралии, отклонив запрос Ferrari

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Карлос Сайнс финишировал в Альберт-парке четвертым, повторив свой лучший результат в сезоне – однако еще до этого судьи Гран При назначили гонщику Ferrari пятисекундный штраф: не рестарте незадолго до финиша он задел машину Фернандо Алонсо.

Так как пилоты заканчивали дистанцию в режиме машины безопасности, пять секунд отбросили Карлоса с четвертого на 12-е место.

Ferrari запросила у FIA процедуру пересмотра решения – она возможна, если появились существенные и имеющие отношение к делу свидетельства, недоступные изначально.

Онлайн-слушания прошли во вторник. Как и предсказывали эксперты, судьи не нашли в предоставленных Ferrari свидетельствах новых существенных аргументов. Итог – в удовлетворении просьбы команды было откащано.