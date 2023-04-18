FIA сохранила в силе результаты Гран При Австралии, отклонив запрос Ferrari
Пересмотр обстоятельств столкновения Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо на рестарте в Мельбурне не убедил судей отменить наказание пилоту Скудерии
Карлос Сайнс финишировал в Альберт-парке четвертым, повторив свой лучший результат в сезоне – однако еще до этого судьи Гран При назначили гонщику Ferrari пятисекундный штраф: не рестарте незадолго до финиша он задел машину Фернандо Алонсо.
Так как пилоты заканчивали дистанцию в режиме машины безопасности, пять секунд отбросили Карлоса с четвертого на 12-е место.
Ferrari запросила у FIA процедуру пересмотра решения – она возможна, если появились существенные и имеющие отношение к делу свидетельства, недоступные изначально.
Онлайн-слушания прошли во вторник. Как и предсказывали эксперты, судьи не нашли в предоставленных Ferrari свидетельствах новых существенных аргументов. Итог – в удовлетворении просьбы команды было откащано.
Раскрыто: боссы Honda нацелились с 2026 года поставлять моторы Aston Martin
Подробно: какие новые свидетельства нашла Ferrari – и почему они не помогли
Ferrari выступила с заявлением после решения FIA по штрафу Сайнса
Ferrari выступила с заявлением после решения FIA по штрафу Сайнса Ferrari выступила с заявлением после решения FIA по штрафу Сайнса
FIA начала повторное рассмотрение штрафа Сайнса
FIA начала повторное рассмотрение штрафа Сайнса FIA начала повторное рассмотрение штрафа Сайнса
СМИ: Элканн направил акционерам Ferrari письмо о грядущих переменах
СМИ: Элканн направил акционерам Ferrari письмо о грядущих переменах СМИ: Элканн направил акционерам Ferrari письмо о грядущих переменах
Самое важное:
Прецедент. Что за историю Ferrari использовала в споре с FIA
Прецедент. Что за историю Ferrari использовала в споре с FIA Прецедент. Что за историю Ferrari использовала в споре с FIA
Ferrari выступила с заявлением после решения FIA по штрафу Сайнса
Ferrari выступила с заявлением после решения FIA по штрафу Сайнса Ferrari выступила с заявлением после решения FIA по штрафу Сайнса
Подробно: какие новые свидетельства нашла Ferrari – и почему они не помогли
Подробно: какие новые свидетельства нашла Ferrari – и почему они не помогли Подробно: какие новые свидетельства нашла Ferrari – и почему они не помогли
FIA сохранила в силе результаты Гран При Австралии, отклонив запрос Ferrari
FIA сохранила в силе результаты Гран При Австралии, отклонив запрос Ferrari FIA сохранила в силе результаты Гран При Австралии, отклонив запрос Ferrari
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.