FIA сохранила Пересу победу в Сингапуре

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Когда в Сингапуре уже наступил понедельник, поклонники Формулы 1 наконец-то смогли узнать имя победителя 17-го этапа сезона. На трассе первым финишировал Серхио Перес, однако судьи FIA еще без малого три часа выносили решение по поводы штрафа мексиканцу за нарушение правил позади машины безопасности.

Лидируя в гонке, пилот Red Bull отпустил Mercedes Бернда Майландера слишком далеко вперед. Сам он объяснил нарушение сложными погодными условиями. По итогам разбирательства спортивные арбитры признали, что Перес дважды допустил нарушение – причем в разные моменты гонки.

Первый эпизод был зафиксирован на десятом круге (нейтрализация потребовалась для эвакуации Alfa Romeo Гуаньюя Чжоу после столкновения с Николя Латифи), второй – на 36-м, когда попал в аварию Юки Цунода.

Рассмотрев обстоятельства, судьи ограничились предупреждением за первое нарушение и добавили Серхио 5 секунд за второе. Так как по совету Red Bull пилот ускорился перед финишем и выиграл у Шарля Леклера из Ferrari 7,5 секунд, он остался победителем Гран При.

В опубликованных документах объясняется разница в наказании. На десятом круге сырые условия были «сочтены смягчающим обстоятельством, потому решено было назначить предупреждение» – первое для пилота в этом сезоне.

На 36-м круге наказание оказалось более серьезным. Серхио отстал от машины безопасности между девятым и десятым поворотами. Руководитель гонки связался с Red Bull и указал на нарушение правил. Команда уведомила мексиканца, но между 13-м и 14-м поворотами тот вновь превысил максимальную дистанцию.

Тут уж ему присудили пять секунд, поскольку «это было второе нарушение Пересом требований статьи 55.10 [Спортивного регламента] по ходу одной гонки, допущенное уже после оперативного предупреждения со стороны руководителя гонки».

Серхио также добавили два штрафных балла, первые для него со старта чемпионата. Если пилот заработает за 12 месяцев 12 штрафных баллов, его отстранят от ближайшего Гран При.

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