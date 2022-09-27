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Формула 1 Новость

FIA согласовала Формуле 1 шесть спринтерских гонок в 2023 году

Руководящий орган утвердил предложение боссов спорта спустя почти полгода после его внесения

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
FIA согласовала Формуле 1 шесть спринтерских гонок в 2023 году
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Команды Формулы 1 и владельцы спорта из Liberty Media еще в апреле согласовали планы провести в сезоне-2023 шесть Гран При в спринтерском формате. 

Однако FIA тогда заблокировала эту идею, так как ее президент Мохаммед Бин Сулайем потребовал проверить ее по финансовым параметрам и выяснить, не потребует ли этого дополнительных выплат в адрес федерации. 

Такая позиция была крайне негативно встречена в паддоке, один серьезный источник сообщил, что Сулайема прямо упрекали в жадности. Из-за этого процесс застопорился, и лишь в конце сентября Всемирный совет утвердил изначальные планы. 

В официальном заявлении по этому поводу отмечается, что согласование никак не повлияло на финансовые взаимоотношения FIA и держателями коммерческих прав на Ф1.

В тексте сказано: «Коммерческие условия соглашений между FIA и FOM в отношении спринтерских гонок остаются неизменными».

Идею увеличить количество спринтов до шести изначально поддерживал генеральный директор Ф1 Стефано Доменикали. 

Он отметил: «Я рад подтвердить, что в 2023 году пройдет шесть спринтерских гонок – это позволить развить успех нового формата, впервые введенного в 2021-м. 

Спринты позволяют обеспечить болельщикам зрелище по ходу всех трех дней уик-энда: с самого начала пятницы и до главного воскресной гонки пилоты постоянно остаются в борьбе. 

Отзывы болельщиков, команд, промоутером в партнеров были очень позитивными, а формат добавил Формуле 1 новое измерение. Мы хотим обеспечить успех этой идеи в будущем».

Конкретные этапы, где пройдут спринтерские гонки, пока не названы. Изначально Ф1 рассчитывала организовать их в Бахрейне, Имоле, Монреале, Шпильберге, Зандворте и Сан-Паулу, но теперь список может быть скорректирован.

Два последних года в календаре Ф1 было по три спринта. Считается, что для них лучше всего подходят те трассы, где есть возможности для обгона. 

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