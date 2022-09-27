FIA согласовала Формуле 1 шесть спринтерских гонок в 2023 году
Руководящий орган утвердил предложение боссов спорта спустя почти полгода после его внесения
Команды Формулы 1 и владельцы спорта из Liberty Media еще в апреле согласовали планы провести в сезоне-2023 шесть Гран При в спринтерском формате.
Однако FIA тогда заблокировала эту идею, так как ее президент Мохаммед Бин Сулайем потребовал проверить ее по финансовым параметрам и выяснить, не потребует ли этого дополнительных выплат в адрес федерации.
Такая позиция была крайне негативно встречена в паддоке, один серьезный источник сообщил, что Сулайема прямо упрекали в жадности. Из-за этого процесс застопорился, и лишь в конце сентября Всемирный совет утвердил изначальные планы.
В официальном заявлении по этому поводу отмечается, что согласование никак не повлияло на финансовые взаимоотношения FIA и держателями коммерческих прав на Ф1.
В тексте сказано: «Коммерческие условия соглашений между FIA и FOM в отношении спринтерских гонок остаются неизменными».
Идею увеличить количество спринтов до шести изначально поддерживал генеральный директор Ф1 Стефано Доменикали.
Он отметил: «Я рад подтвердить, что в 2023 году пройдет шесть спринтерских гонок – это позволить развить успех нового формата, впервые введенного в 2021-м.
Спринты позволяют обеспечить болельщикам зрелище по ходу всех трех дней уик-энда: с самого начала пятницы и до главного воскресной гонки пилоты постоянно остаются в борьбе.
Отзывы болельщиков, команд, промоутером в партнеров были очень позитивными, а формат добавил Формуле 1 новое измерение. Мы хотим обеспечить успех этой идеи в будущем».
Конкретные этапы, где пройдут спринтерские гонки, пока не названы. Изначально Ф1 рассчитывала организовать их в Бахрейне, Имоле, Монреале, Шпильберге, Зандворте и Сан-Паулу, но теперь список может быть скорректирован.
Два последних года в календаре Ф1 было по три спринта. Считается, что для них лучше всего подходят те трассы, где есть возможности для обгона.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Гоночная статистика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом в Сингапуре
Пиастри рассказал о звонке Риккардо и поставил себе цель в Ф1
Самое важное:
Элбон вернется за руль в Сингапуре. Как минимум на тренировке
Пилот заявил, что физически готов принять участие в одной из самых тряских гонок сезона.
Феттель допустил, что скоро «прибежит» обратно в гонки
Пилот Aston Martin заявил, что у него нет никаких особых планов на следующий год
СМИ: Шансы де Вриса выступить в Сингапуре – 50%
Решение должен принять Алекс Элбон, который три недели назад перенес операцию
Mercedes сохранит нефтяного спонсора после отказа Ф1 от бензина
Команда продлила соглашение с компанией Petronas