FIA собралась сократить зоны DRS в Ф1 с 2023 года

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В 2022 году на трассы Гран При вышли машины нового поколения с граунд-эффектом, способные почти не терять прижимную силу при движении сразу следом за соперником.

Это привело к значительному увеличению количества обгонов – по данным Pirelli, в 2021 году их было 599, а в 2022-м – уже 785. Рост составил 30%.

Так как зоны DRS на трассах остались той же длины, что прежде, гонщикам зачастую удавалось опередить соперника на прямой и к началу торможения уехать от него на несколько корпусов – это выглядело не обгоном, а объездом.

Это подтолкнуло FIA к анализу ситуации, чтобы при необходимости сократить отрезки использования подвижной плоскости заднего крыла.

Технический директор формульных гонок FIA Николас Томбасис рассказал Motorsport.com: «На некоторых трассах нам может потребоваться укоротить их. Мы не хотим, чтобы обгоны были слишком простыми – как мы говорим, неизбежными. Это в любом случае должен быть поединок.

Если все происходит слишком быстро – одна машина просто проезжает мимо другой и исчезает впереди, – это даже хуже, чем долгая борьба без смены позиций. Здесь нужно отыскать верный баланс».

Ранее спортивный директор Ф1 Росс Браун выдвинул идею, что Ф1 не стоит бояться экспериментов с DRS.

«Мы делаем все это ради болельщиков, – сказал британец, который недавно объявил о своей скорой отставке. – И нам хорошо известно, что им не нравится сценарий "выехать на прямую, нажать кнопку DRS, обогнать, уехать далеко вперед".

Думаю, в идеальном мире DRS нужна только для того, чтобы подобраться к кому-то вплотную, а уж затем провести честную атаку».

Он добавил: «Думаю, нам не стоиn бояться сокращать зоны DRS на трассах вроде Монцы. Там обгоны становятся настолько простым ритуалом, что это совсем не впечатляет.

Потому там, где они дают слишком большое преимущество, зоны надо сокращать без сожалений».