FIA сместила Маси с поста за день до презентации Mercedes

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Международная автомобильная федерация приняла решение внести серьезное изменение в структуру судейского корпуса, работающего на этапах Формулы 1. Об этом в своем сегодняшнем видеообращении заявил президент FIA Мохаммед Бин Сулайем. Как нетрудно догадаться, решения FIA представляют собой реакцию на события последних кругов прошлогоднего Гран При Абу-Даби (когда действия руководителя гонок Майкла Маси во многом предопределили исход борьбы за титул) и вызванный этим резонанс.

Главной новостью стала отставка Маси с нынешнего поста – как не раз утверждали осведомленные источники, в течение последних месяцев это решение активно лоббировала команда Mercedes.

В новом сезоне роль руководителя гонки поочередно будут играть Нильс Виттих и Эдуардо Фрейтас, ранее занимавшие аналогичные посты в чемпионатах DTM и WEC. Примечательно, что в прошлом году в DTM судьба титула тоже решалась на последнем этапе – и гонки на трассе в Нюрнберге тоже не обошлись без скандала.

Помогать обоим специалистам будет 72-летний Херби Блеш, который еще сравнительно недавно был заместителем много лет являвшегося руководителем гонок Ф1 Чарли Уайтинга. При этом об увольнении Маси из FIA речь не идет – по словам Бин Сулайема, австралийцу предложат новую должность.

Бин Сулайем также сообщил о появлении в структуре руководства гонкой группы, аналогичной группе анализа видеоповторов на футбольных матчах. Она будет находиться в постоянном и непосредственном контакте с руководителем гонки – пребывая при этом не на гоночной трассе, а в одном из офисов FIA. А вот общение представителей команд с руководителем гонки по радиосвязи (в прошлом году имевшее место в том числе во время подготовки к рестарту в Абу-Даби) будет прекращено. При этом, по словам президента FIA, «по-прежнему будет возможность задавать руководителю гонки вопросы – но по четко прописанной и не отвлекающей внимание процедуре».

Без ответа пока остался один из главных вопросов: считается ли ошибкой Маси принятое перед рестартом в Абу-Даби решение о частичном возврате круговых в один круг с лидером – и будет ли пересматриваться соответствующая процедура? Бин Сулайем в своем выступлении упомянул об этом вопросе – однако ограничился обещанием разработать конкретные предложения и представить их на утверждение Комиссии FIA по Формуле 1 до начала нового сезона.