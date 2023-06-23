FIA скорректировала правила лимита бюджетов, узнав про хитрость команд

Источники сообщили, что на третий год действия в Формуле 1 лимита бюджетов в командах отыскали способ тратить больше, оставаясь в рамках ограничений. Достичь этого оказалось возможно за счет использования подразделений, которые формально не относятся к гоночной команде.

Хорошим примером тут служат Red Bull Advanced Technology, McLaren Applied Technologies, Mercedes Applied Science и Aston Martin Performance Technologies. В каждом случае специальный департамент позиционируется как технологическая компания, работающая в интересах любых клиентов.

Однако в паддоке уже некоторое время циркулируют упорные слухи, что главной задачей подобного аутсорса является решение задач в интересах команд, при этом с выведением соответствующих расходов за рамки подлимитных трат или же их оценки в явно преуменьшенную сумму.

FIA вмешалась в ситуацию и выпустила Техническую директиву TD45, уже вступившую в силу. В ней однозначно прописано, что команды не вправе предавать свою интеллектуальную собственность за рамки проектов Ф1, или же все соответствующие расходы будут учитываться в лимите.

При этом само существование выделенных технологических подразделений никак не будет нарушать правила, но передавать им любые задачи, связанные с интеллектуальной собственностью, можно будет только в рамках лимита бюджетов даже в пределах одной материнской компании.

При этом по-прежнему возможно использовать в интересах собственного бизнеса технологий Ф1, на которые не распространяются права собственности.

После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Эстебан Окон, Alpine A523 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Известно, что FIA не станет делать официального объявления о выходе Директивы, однако сразу в нескольких командах чемпионата Motorsport.com подтвердили, что документ действительно вступил в силу – и что его появление можно только приветствовать.

При этом один информированный инсайдер рассказал, что TD45 уже заставила участников чемпионата менять свой подход к работе.

«Директива уже сказалась, – объяснил он. – Некоторым пришлось действовать, так как их приемы перестали быть легальными.

Сложность в том, что команды работали так с 1 января, потому теперь все подобные расходы придется учитывать в лимите и начинать экономить на чем-то, чтобы уложиться в ограничения»..

Кроме того, возникшая ситуация, как говорят источники, подтолкнула FIA гораздо детальнее, чем прежде, исследовать финансовые отчеты команд на предмет соответствия правилам.

Делегаты федерации в последние недели побывали на базах участников чемпионата, задав там множество вопросов. Как говорят, их число доходило до сотни – это несравненно больше, чем годом ранее.

По итогам сезона-2021 лишь Red Bull признали виновной в перерасходе в пределах $2,5 млн. Команду оштрафовали на $7 млн и ограничили ей на 10% время работы в аэродинамической трубе.