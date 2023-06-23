Предыдущая / Леклер займет в Aston Martin место Стролла. Новый прогноз от Ральфа Шумахера Следующая / Sky: Mercedes объявит о новом контракте Льюиса в Сильверстоуне
Формула 1 Новость

FIA скорректировала правила лимита бюджетов, узнав про хитрость команд

Как стало известно Motorsport.com, в руководстве спорта обратили внимание на попытки участников чемпионата ловко вывести часть трат из-под ограничений за счет партнерских структур

Джонатан Нобл
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, лидирует на старте гонки

Источники сообщили, что на третий год действия в Формуле 1 лимита бюджетов в командах отыскали способ тратить больше, оставаясь в рамках ограничений. Достичь этого оказалось возможно за счет использования подразделений, которые формально не относятся к гоночной команде.  

Хорошим примером тут служат Red Bull Advanced Technology, McLaren Applied Technologies, Mercedes Applied Science и Aston Martin Performance Technologies. В каждом случае специальный департамент позиционируется как технологическая компания, работающая в интересах любых клиентов. 

Однако в паддоке уже некоторое время циркулируют упорные слухи, что главной задачей подобного аутсорса является решение задач в интересах команд, при этом с выведением соответствующих расходов за рамки подлимитных трат или же их оценки в явно преуменьшенную сумму. 

FIA вмешалась в ситуацию и выпустила Техническую директиву TD45, уже вступившую в силу. В ней однозначно прописано, что команды не вправе предавать свою интеллектуальную собственность за рамки проектов Ф1, или же все соответствующие расходы будут учитываться в лимите. 

При этом само существование выделенных технологических подразделений никак не будет нарушать правила, но передавать им любые задачи, связанные с интеллектуальной собственностью, можно будет только в рамках лимита бюджетов даже в пределах одной материнской компании. 

При этом по-прежнему возможно использовать в интересах собственного бизнеса технологий Ф1, на которые не распространяются права собственности.

После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Эстебан Окон, Alpine A523

После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Эстебан Окон, Alpine A523

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Известно, что FIA не станет делать официального объявления о выходе Директивы, однако сразу в нескольких командах чемпионата Motorsport.com подтвердили, что документ действительно вступил в силу – и что его появление можно только приветствовать. 

При этом один информированный инсайдер рассказал, что TD45 уже заставила участников чемпионата менять свой подход к работе. 

«Директива уже сказалась, – объяснил он. – Некоторым пришлось действовать, так как их приемы перестали быть легальными. 

Сложность в том, что команды работали так с 1 января, потому теперь все подобные расходы придется учитывать в лимите и начинать экономить на чем-то, чтобы уложиться в ограничения».. 

Кроме того, возникшая ситуация, как говорят источники, подтолкнула FIA гораздо детальнее, чем прежде, исследовать финансовые отчеты команд на предмет соответствия правилам. 

Делегаты федерации в последние недели побывали на базах участников чемпионата, задав там множество вопросов. Как говорят, их число доходило до сотни – это несравненно больше, чем годом ранее. 

По итогам сезона-2021 лишь Red Bull признали виновной в перерасходе в пределах $2,5 млн. Команду оштрафовали на $7 млн и ограничили ей на 10% время работы в аэродинамической трубе.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Леклер займет в Aston Martin место Стролла. Новый прогноз от Ральфа Шумахера

Sky: Mercedes объявит о новом контракте Льюиса в Сильверстоуне

Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Mercedes пообещала привезти в Сильверстоун большой пакет доработок

Mercedes пообещала привезти в Сильверстоун большой пакет доработок

Формула 1
Гран При Великобритании

Mercedes пообещала привезти в Сильверстоун большой пакет доработок Mercedes пообещала привезти в Сильверстоун большой пакет доработок

В машине Макса после победного финиша в Канаде нашли мертвую птицу

В машине Макса после победного финиша в Канаде нашли мертвую птицу

Формула 1
Гран При Канады

В машине Макса после победного финиша в Канаде нашли мертвую птицу В машине Макса после победного финиша в Канаде нашли мертвую птицу

Мнение: кадровые решения McLaren раскрыли новый подход команды к Ф1

Мнение: кадровые решения McLaren раскрыли новый подход команды к Ф1

Формула 1

Мнение: кадровые решения McLaren раскрыли новый подход команды к Ф1 Мнение: кадровые решения McLaren раскрыли новый подход команды к Ф1

Самое важное:

Ожье лучше всех справился с пятничной программой Ралли Сафари

Ожье лучше всех справился с пятничной программой Ралли Сафари

WRC WRC
Ралли Кения

Ожье лучше всех справился с пятничной программой Ралли Сафари Ожье лучше всех справился с пятничной программой Ралли Сафари

Sky: Mercedes объявит о новом контракте Льюиса в Сильверстоуне

Sky: Mercedes объявит о новом контракте Льюиса в Сильверстоуне

F1 Формула 1
Гран При Великобритании

Sky: Mercedes объявит о новом контракте Льюиса в Сильверстоуне Sky: Mercedes объявит о новом контракте Льюиса в Сильверстоуне

FIA скорректировала правила лимита бюджетов, узнав про хитрость команд

FIA скорректировала правила лимита бюджетов, узнав про хитрость команд

F1 Формула 1

FIA скорректировала правила лимита бюджетов, узнав про хитрость команд FIA скорректировала правила лимита бюджетов, узнав про хитрость команд

Леклер займет в Aston Martin место Стролла. Новый прогноз от Ральфа Шумахера

Леклер займет в Aston Martin место Стролла. Новый прогноз от Ральфа Шумахера

F1 Формула 1

Леклер займет в Aston Martin место Стролла. Новый прогноз от Ральфа Шумахера Леклер займет в Aston Martin место Стролла. Новый прогноз от Ральфа Шумахера

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.