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Формула 1 Новость

FIA назначила дату слушаний по апелляции Aston Martin

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Вернут ли Себастьяну Феттелю второе место на Гран При Венгрии, решится 9 августа

FIA назначила дату слушаний по апелляции Aston Martin

Международная федерация проведет заседание в ближайший понедельник в формате видеоконференции. Оно начнется в 16:00 по московскому времени. 

В Aston Martin настаивают, что располагают «существенными новыми доказательствами», которые не были доступны в тот момент, когда судьи принимали изначальное решение вскоре после гонки на «Хунгароринге».

Феттель финишировал на трассе вторым, уступив лишь Эстебану Окону из Alpine – однако в баке машины немца не оказалось обязательного литра топлива для взятия контрольной пробы.

Команда настаивает, что нужное количество горючего по-прежнему находится в автомобиле, и вопрос лишь в том, почему его не вышло откачать. При этом машина Феттеля находится в статусе конфискованной и сейчас находится на технической базе FIA в Париже.

Глава Aston Martin Отмар Сафнауэр рассказал Motorsport.com, что все указывает на поломку топливного насоса, из-за чего горючее и не смогло стечь обратно в бак после финиша.

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При этом команда одновременно подала и вторую апелляцию. По имеющейся информации, если в первой оспаривается дисквалификация пилота, то вторая говорит о возможности заменить поврежденный топливный насос на аналогичный по конструкции – в этом случае будет возможность взять необходимую пробу топлива.

При этом, говоря о намеченном на понедельник заседании, важно отметить, что судьи FIA прежде всего должны будут признать, что в собранных доказательствах действительно есть что-то новое. В противном случае до собственно рассмотрения дело даже не дойдет, как недавно было у Red Bull в попытке пересмотреть аварию в Сильверстоуне.

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