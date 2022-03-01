FIA сегодня может решить судьбу российских гонщиков

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Избранный в конце прошлого года президентом Всемирной автомобильной федерации FIA Моххаммед бин Сулайем объявил о созыве сегодня экстренного собрания Всемирного совета по спорту. В качестве причины называется «кризис на Украине».

Вчера украинская автомобильная федерация обратилась в FIA с требованием перестать признавать на международном уровне российские гоночные лицензии. Впрочем, в сообщении FIA не говорится, связан ли созыв совета по спорту с этим обращением.

За последнюю неделю отменены или отложены практически все этапы международных серий, которые должны были пройти в России. В частности, Формула 1 решила не проводить в сентябре в Сочи Гран При России. Российские организаторы этапа в свою очередь заявили, что речь идет лишь о приостановке контракта, а не о полном его разрыве.