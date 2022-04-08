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Формула 1 Новость

FIA сделает экс-главу DAMS одним из боссов Ф1

Как стало известно Motorsport.com, опытный менеджер Франсуа Сикар займет в структуре федерации пост спортивного директора Ф1

Адам Купер
Автор:
FIA сделает экс-главу DAMS одним из боссов Ф1
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В отчете FIA о выводах из событий скандального Гран При Абу-Даби говорилось, среди прочего, о поиске подходящего кандидата на пост спортивного директора Ф1. Прежде этот пост занимал в числе многих Майкл Маси, но теперь решено в рамках реформы управления спортом назначить на него отдельного руководителя, каким и стал Франсуа Сикар

Точное название его должности и дата вступления в нее пока не определены. До начала его работы функции будут распределены между главой департамента формульных гонок Петером Байером и руководителями гонок Ф1 Нильсом Виттихом и Эдуарду Фрейташем.

Задача Сикара будет в том, чтобы контролировать эволюцию спортивного регламента, а также находиться на связи с другими департаментами FIA по вопросам календаря и лицензирования трасс. 

Также новый босс будет решать аналогичные задачи в Ф2, Ф3, Ф4 и Формуле Regional.

По информации Motorsport.com, в процессе выбора кандидата были изучены несколько претендентов, включая спортивных директоров команд Ф1, но все они были связаны действующими контрактами. 

Сикар никогда прежде не работал в Ф1, но имеет огромный опыт руководства командой DAMS в молодежных сериях и Формуле Е, по ходу которого француз взаимодействовал со многими нынешними пилотами Больших Призов. 

Получив образование в сфере бизнеса, в 1991 году Франсуа начал работу в Renault, а спустя еще десять лет получил назначение в гоночное по разделение Renault Sport.

В 2005-м он стал одним из основателей Мировой серии Renault, быстро заслужившей популярность. В этих гонках выступали Себастьян Феттель, Роберт Кубица, Пастор Мальдонадо и другие будущие звезды. 

С конца 2007-го Сикар перешел в марафонскую команду Oak Racing, где четыре года оставался управляющим директором, а с 2012-го присоединился к DAMS в той же должности. В этой команде он привел к титулу в Формуле Renault 3.5 Кевина Магнуссена с Карлосом Сайнсом, обеспечил Николя Латифи второе место в Ф2, раотал с Алексом Элбоном и Пьером Гасли.

После недавней смены собственника DAMS – новым боссом стал Шарль Пик – Франсуа согласился принять предложение FIA и занять пост в руководстве Ф1.

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