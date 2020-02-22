Представители FIA уже убедились в безопасности системы DAS
О легальности нового решения Mercedes до сих пор существуют разные мнения – а вот шансы, что FIA может запретить систему двухмерного руления как понижающую уровень безопасности пилота, судя по всему, сводятся к нулю.
Международная автомобильная федерация уже смогла убедиться в безопасности внедренной командой Mercedes системы DAS в процессе общения с представителями команды Mercedes. Об этом рассказал руководитель гонок Формулы 1 Майкл Маси на пресс-конференции в Барселоне по ходу последнего дня первой серии предсезонных тестов.
«С точки зрения FIA, безопасность является приоритетом номер один, – в частности заявил Маси. – Так что, к этому решению не может быть вопросов с точки зрения безопасности. Федерация придает соответствующим вопросам очень серьезное значение, и что-то, повышающее риски для пилота, не появилось бы на трассе».
Присутствовавшие на пресс-конференции спортивные директоры Ferrari и Renault также сообщили, что с точки зрения безопасности претензий к системе DAS у них нет.
«Не думаю, что какая-то команда готова привезти на гоночную трассу что-то небезопасное для пилотов, – сказал Лоран Мелькис, представляющий итальянскую команду. – В конце концов, именно мы несем ответственность за наших гонщиков. И уверен, что люди из Mercedes не могли не принимать этот аспект во внимание».
«Я уверен, что вопрос безопасности не будет всплывать в связи с этой системой, – в свою очередь сообщил Алан Пермейн, представляющий Renault. – Трудно представить, что Mercedes мог интегрировать в конструкцию машины что-то не вполне безопасное.
В свое время, когда запретили F-образные воздуховоды, причиной было то, что пилотам приходилось снимать руку с руля, перекрывая поток воздуха. Был риск, что в быстрых поворотах кто-то решит рулить одной рукой. Здесь же у гонщиков обе руки всегда на руле, и трудно предъявлять какие-то претензии».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Джонатан Нобл
Представители FIA уже убедились в безопасности системы DAS
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