FIA зарегистрировала шесть производителей моторов по регламенту 2026 года
Опубликованный в пятницу список интересен во многих отношениях – но прежде всего тем, что там в полтора раза больше марок, чем в нынешнем пелотоне
С сезона-2026 в Формуле 1 вступят в силу новые правила на силовые установки. Их изначально разрабатывали с прицелом на привлечение новых брендов.
Ставка на чуть более простые и «зеленые» правила оправдала себя. Как объявила FIA, желание строить новые двигатели выразили шесть производителей. Вот они:
Alpine Racing
Audi
Ferrari S.p.A.
Honda Racing Corporation
Mercedes-AMG High Performance Powertrains Ltd.
Red Bull Ford
В опубликованном списке смешаны названия компаний и марок, но главное не вызывает сомнений – в чемпионат придут Honda и Audi.
Немецкая компания еще в сентябре анонсировала планы выкупить команду Sauber, тогда как заявка Honda – это, по всей видимости, задел для будущей истории Cadillac.
О партнерстве Red Bull и Ford чемпионы Ф1 объявили незадолго до публикации списка на презентации в Нью-Йорке.
Сроки действия нового регламента на моторы – с 2026 по 2030 годы.
«Эти компании будут поставщиками силовых установок Формулы 1 следующего поколения, построенных по техническим и спортивным правилам 2026 года, опубликованным на сайте федерации, – цитирует пресс-служба президента Бин Сулайема. – Подтверждение шести производителей является свидетельством силы чемпионата и верности выбранного регламента, разработанного FIA в сотрудничестве с Ф1 и производителями».
Примечательно, что сделанное заявление окончательно вычеркивает Porsche из числа потенциальных мотористов Ф1. Компания так и не смогла ничего придумать после срыва переговоров с Red Bull.
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