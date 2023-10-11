FIA решила расследовать поведение Стролла в гараже Aston Martin
Поведение недовольного своими выступлениями пилота, как оказалось, имеет признаки нарушения Международного спортивного кодекса
Результаты Лэнса Стролла в последних Гран При Формулы 1 вызывают лишь разочарование. После летнего перерыва пилот Aston Martin ни разу не продвинулся в квалификации дальше первого сегмента, а в гонках не заработал ни одного очка.
В минувший уик-энд в Катаре эта история продолжилась: в пятничной сессии Лэнс вылетел в самом начале – после чего в раздражении выкинул руль, оттолкнул своего тренера Генри Гоу и скрылся в глубине гаража.
На этом история не закончилась: так как правила Формулы 1 требуют от пилотов обязательного ответа на вопросы репортеров, Стролл вышел к микрофонам, однако отвечал односложно, преимущественно ругательствами. За все время интервью он произнес лишь семь слов.
Такое поведение гонщика вызвало серьезные обсуждения среди болельщиков. А теперь этой историей заинтересовались и в FIA.
Поздно вечером во вторник федерация сообщила, что ее офицер по связям с участниками обсудил с Лэнсом его поведение, выделив несколько эпизодов, в которых есть признаки нарушения спортивных правил.
Официальных данных о том, что именно вменяют пилоту Aston Martin, пока нет. Но можно говорить, что прежде всего речь именно о его поведении в гараже. Тут можно говорить о поведении, которое порочит репутацию спорта. Такая формулировка присутствует в Международном спортивном кодексе FIA.
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, на пит-лейне
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Статья 12.2.1.c требует наказывать тех участников соревнований, которые допустят «любое мошенническое поведение или любое действие, наносящее ущерб интересам любого состязания или интересам автоспорта в целом».
Именно этот пункт вменили Максу Ферстаппену, когда после финиша Гран При Бразилии тот толкнул Эстебана Окона. Нынешнему чемпиону тогда присудили два дня общественных работ в интересах FIA.
После негативной реакции на действия Cтролла его команда Aston Martin сообщила, что не обеспокоена поступком своего пилота.
«Эмоции – это то, чего мы хотим видеть от спортсмена, – объяснил ее глава Майк Крак. – Но когда они проявляют их, мы сразу начинаем осуждать их.
Мне кажется, тут нужна осторожность. Мы хотим видеть эмоции, чтобы обсуждать их. Но иногда это заходит слишком далеко, и десять человек, усевшись на диване под кондиционером, начинают рассуждать: "Это слишком, это недопустимо". Я считаю, нам стоит проявлять чуть больше уважения к спортсменам такого уровня».
В воскресенье Лэнс Стролл финишировал в Катаре девятым, но из-за штрафов за нарушение пределов трассы откатился за пределы десятки и вновь не заработал очков.
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