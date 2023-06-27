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FIA решила опросить сторонних свидетелей для контроля за лимитом бюджетов

Если прежде на вопросы аудиторов отвечали только представители команд, то теперь решено собирать информацию у более широкого круга людей

Джонатан Нобл
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В паддоке

Сейчас FIA готовит отчет о соблюдении участниками Ф1 бюджетных ограничений с сезоне-2022 года. Год назад аналогичная проверка установила, что Aston Martin и Williams допустили нарушения в отчетности, а Red Bull потратила больше, чем было разрешено. 

Так как в командах придумали множество хитрых способов, чтобы выполнить требования регламента, в этот раз FIA подошла к оценке финансовых документов намного серьезнее. 

Так как есть реальные опасения, что в командах научились решать технические задачи за счет стороннего персонала, формально не связанного с Ф1, решено было внимательно разобраться в схемах взаимодействия со сторонними структурами. 

Как стало известно Motorsport.com, сейчас эксперты федерации опрашивают сотрудников подобных организаций аутсорса, чтобы установить, чем и на каких условиях те в действительности занимались. Формула 1 просит их предоставить примеры работы, что позволит лучше представить общую картину.

Кристиан Хорнер, руководитель команды Red Bull Racing, Тото Вольф, глава команды и генеральный директор Mercedes AMG

Кристиан Хорнер, руководитель команды Red Bull Racing, Тото Вольф, глава команды и генеральный директор Mercedes AMG

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Кроме того, к опросу самих команд теперь подходят куда серьезнее. Аудиторы задают представителям каждой из них около сотни вопросов. 

Один серьезный источник рассказал: «Люди не доверяли прежней системе сбора информации, но теперь FIA исправила ситуацию. Похоже, их механизмы работают».

При этом для самих участников чепмионата вопросы финансового контроля стали значительной статьей в общих расходах. 

«Мы сформировали огромный отдел в рамках финансового департамента, там работают 46 человек, – рассказал в Монреале глава Mercedes F1 Тото Вольф. – Они следят за всеми расходами вплоть до последнего винтика. 

Весь прошлый год мы оставались ниже лимита, и в этом нам тоже пока удается делать это. Учитывая скорое переключение на проект будущего года, такой подход видится мне правильным».

С учетом всех факторов и коэффициентов, лимит бюджетов для команд Ф1 на 2023 год составляет около 153 миллионов долларов. 

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