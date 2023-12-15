FIA решила инспектировать базы команд Ф1 без предварительного уведомления

Регламент Формулы 1 с течением времени становится все сложнее, кроме технических и спортивных в последние годы появились и многочисленные финансовые требования. Многие из них связаны с тем, что команды могут и чего не могут делать на своих базах.

Ограничения связаны с работой аэродинамических труб и систем CFD, а также передачи информации другим участникам чемпионата. Разумеется, также есть лимит бюджета и связанные с ним вопросы использования сторонней рабочей силы.

Чтобы гарантировать соблюдение правил, FIA регулярно проводит инспекции на базах, проводя всевозможные проверки.

Однако прежде такие визиты всегда проходили с предварительным уведомлением – что оставляло командам возможность подготовиться к приезду проверяющих.

Как рассказал директор формульных гонок FIA Николас Томбасис, теперь инспекции станут внезапными.

«Мы хотим проводить их практически без уведомления, – рассказал он. – Наверное, все же будет неправильно просто открывать дверь и приступать к работе. Но нам кажется верным процедура, когда мы приезжаем, совершаем телефонный звонок, и кто-то выходит встретить нас. А проверяющие, в свою очередь, говорят, что именно хотят увидеть».

Фото: Red Bull Content Pool Николас Томбасис, директор формульных гонок FIA, Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing

Томбасис добавил, что в таком формате сотрудники FIA не станут слишком долго ждать у входа на базу до начала проверок.

«Конечно, в идеале мы хотели бы приступать к работе немедленно, но 10-15 минут вполне можно подождать, – сказал чиновник. – А вот стоять у ворот час или даже больше никто не станет».

При этом FIA собирается расширять состав собственных сотрудников для такого рода проверок, чтобы иметь возможности проводить их несколько раз в месяц: «Мы уже давно взяли курс на увеличение штата, однако пока людей все равно не хватает.

Недавно мы установили новый состав инспекционных бригад, так что теперь можем ездить по командам каждые две или три недели».

По итогам сезона-2022 всем участникам Формулы 1 удалось уложиться в требования лимита бюджетов.