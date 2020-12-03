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Формула 1 / Новость

FIA разрешила Алонсо участвовать в молодежных тестах Ф1

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FIA разрешила Алонсо участвовать в молодежных тестах Ф1
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Команда Renault все же добилась права усадить двукратного чемпиона мира за руль своей машины по ходу заездов в Абу-Даби

После завершения сезона в Формуле 1 традиционно проходят тесты – но в нынешнем сезоне из соображений экономии их сократили до одного дня, причем было решено, что за руль смогут сесть только новички – гонщики, выступавшие максимум в двух Гран При. 

Это решение должно было помочь командам пополнить свои бюджеты, так как по сложившейся практике желающие попробовать свои силы обычно оплачивают участие в таких тестах.

McLaren и Racing Point уже давно подтвердили, что отказываются от участия в сессии – прежде всего потому, что не видят гонщиков, готовых сесть за руль. 

Между тем, в Renault еще с середины сентября стали давить на FIA, уверяя в необходимости допустить к тестам Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион мира и близко не отвечает критериям для юниоров, однако он не выступал в Ф1 два последних сезона, потому команда всеми силами хочет дать ему как можно больше наката перед возвращением. 

Испанец уже провел несколько сессий на машине 2018 года, проехал 100 км по ходу официального съемочного дня на нынешней RS20, но тестовых километров, как известно, мало не бывает. 

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McLaren, Ferrari и Racing Point заявили, что категорически против разрешения для Алонсо, однако в среду поздно вечером стало известно, что FIA пошла-таки на уступки. По итогам состоявшегося в Бахрейне совещания с руководителями команд было решено изменить критерии для участия в тестах. 

Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси сообщил, что решение принял лично президент федерации Жан Тодт, сославшись на оговорку в регламенте: «если FIA не одобрит иного». Австралиец объяснил, что теперь участником сессии в Абу-Даби сможет стать любой гонщик, не выходивший на старт Гран При в 2020 году. 

Это значит, что Алонсо сможет сесть за руль. Уже известно, что компанию ему составят еще два ветерана – Себастьяен Буэми поедет с Red Bull, а Роберт Кубица – с Alfa Romeo.

По данным источников Motorsport.com, такое решение вызвало крайне негативную реакцию в паддоке.   

«В правилах сказано, что за руль можно сажать лишь тех, кто проехал максимум два Гран При, – еще в Имоле объяснил глава McLaren Андреас Зайдль. – Да, у FIA есть право своим решением делать исключения. Но они не должны затрагивать главную цель этих тестов – это заезды для молодежи. Так что, мне кажется, говорить тут не о чем. 

Фернандо – великий гонщик со множеством достижений. Но я не понимаю, как он вписывается в концепцию молодежных тестов».

Ранее Ferrari уже объявила, что одну из ее машин предстоит пилотировать россиянину Роберту Шварцману. С Haas почти наверняка будет работать новобранец Никита Мазепин. 

Исключение будет сделано для Джека Эйткена – на предстоящем Гран При Сахира он заменит Джорджа Расселла, но все равно сможет участвовать в тестах за Williams.

Неизвестно, изменят ли теперь в McLaren и Racing Point свое решение пропустить декабрьскую сессию. У обеих команд есть гонщики, отвечающие новым критериям для участников. 

Однодневные тесты пройдут на «Яс-Марине» 15 декабря. Каждая команда сможет выставить на них по два автомобиля. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Renault F1 Team
Автор Адам Купер

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