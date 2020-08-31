FIA расследует аварию Джовинацци из-за отлетевшего колеса
Федерация запустила расследование обстоятельств, приведших к опасному развитию событий
На десятом круге Гран При Бельгии пилот Alfa Romeo Антонио Джовинацци ошибся на выходе из поворота «Фань», его машина врезалась в ограждение, после чего отлетевшее заднее колесо выкатилось на середину трассы и оказалось на пути Джорджа Расселла.
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В 1999 году после гибели одного из судей в Мельбурне – в беднягу после столкновения Ральфа Шумахера с Жаком Вильневом на большой скорости попало колесо одной из машин – в Ф1 появились специальные тросы, которые должны удерживать колеса. С 2004 года чемпионат перешел на вторую спецификацию этой системы.
С тех пор количество подобных историй ощутимо сократилось, так что случай в Спа очень обеспокоил FIA.
«Да, мы озабочены, – сказал на воскресном медиа-брифинге в Бельгии делегат по безопасности Ф1 Майкл Маси. – Почему именно оно оторвалось, пока на 100% не понятно. Но как только машину привезли с трассы, наша команда технических специалистов запустила расследование.
Мы сделали множество фото, собрали все имеющиеся видеозаписи. Так что технический департамент FIA совместно с департаментом безопасности займутся изучением.
Думаю, пока слишком рано делать какие-то выводы. В случае подобных аварий важно рассмотреть все доступные данные, обработать их, дать правильным людям внимательно во всем разобраться. Важна и сама авария, и ее последствия.
Только это позволит сделать квалифицированные выводы, избежав скоропалительных решений. И понять, нужны ли какие-то доработки».
Авария Джорджа Расселла, Williams FW43 и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Джордж Расселл, чья машина тоже оказалась сильно повреждена, рассказал о своих впечатлениях.
«Я увидел, как Антонио влетает в стену, – сказал британский гонщик Williams. – У меня была секунда, чтобы решить – смещаться влево или вправо. Я успел заметить, что его машина отлетела от стены, но остается правее. И тогда сам взял влево.
Но тут одно из его задних колес полетело прямо в меня и ударило машину. Все это заняло долю секунды. Было страшно видеть, как большое черное колесо летит поперек трассы. Так что я очень благодарен системе Halo».
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|Формула 1
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|Гран При Бельгии
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|Гонка
|Пилоты
|Антонио Джовинацци
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Адам Купер