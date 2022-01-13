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FIA рассказала о следующих шагах в расследовании гонки в Абу-Даби

К обсуждению ситуации подключат всех пилотов, а информация о принятых решениях может появиться в феврале

FIA рассказала о следующих шагах в расследовании гонки в Абу-Даби

Международная автомобильная федерация выпустила заявление, в котором говорится о проводимом ей расследовании событий финальной гонки Ф1 в Абу-Даби. В документе сообщается, что 19 января будет созвано специальное собрание с участием представителей FIA, на котором главной темой станет использование машины безопасности. После этого федерация проведет дискуссию с участием всех гонщиков, которые будут выступать в Ф1 в новом сезоне. 

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С учетом полученной в рамках двух встреч информации будут составлены предложения, которые в феврале представят Комиссии Ф1, а 18 марта (при положительном исходе обсуждения в комиссии) – на утверждение Всемирному совету FIA по спорту.

 

Напомним, что расследование FIA начала в понедельник, 10 января, и изначально планировала завершить до 3 февраля. По мнению Mercedes, во время заезда на «Яс-Марине» дирекция гонки за круг до финиша нарушила процедуру рестарта, дав разрешение обойти лидеров гонки только пяти круговым машинам. 

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