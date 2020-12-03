FIA рассказала, как будет расследовать аварию Грожана

Каждый сезон FIA проводит около 30 обстоятельных расследований различных гоночных происшествий, которые имели место в различных категориях. Их результатом являются рекомендации организаторам серий и разработчикам гоночной техники, призванные повысить общий уровень безопасности.

В нынешнем году одной из ключевых в списке станет авария Ромена Грожана на Гран При Бахрейна. После контакта с Даниилом Квятом на выходе из третьего поворота машина француза на скорости 220 км/ч врезалась в барьер. Перегрузка свыше 50g разорвала шасси Haas пополам, вытекший из бака бензин тотчас вспыхнул.

В этом происшествии, которое можно назвать самым серьезным в Формуле 1 за несколько лет, гонщик получил лишь небольшие ожоги – свой вклад в столь благополучный исход внесли многочисленные системы безопасности.

Гонщику помогли HANS и шлем, огнестойкий комбинезон и Halo, конструкция барьеров и действия спасателей.

Теперь FIA предстоит тщательный анализ деталей. Федерации будут помогать организаторы Ф1, команда Haas и организация пилотов GPDA, где Грожан является сопредседателем.

«Как и в случае любой серьезной аварии, мы исследуем все аспекты в сотрудничестве с вовлеченными сторонами, – рассказал директор FIA по безопасности Адам Бейкер. – В Формуле 1 доступен огромный объем данных, что позволит нам в точности восстановить ход событий. И эта работа уже началась.

Мы подходим к этому анализу максимально ответственно и намерены полностью во всем разобраться и лишь потом предлагать потенциальные изменения».

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Одним из первых шагов расследования стало изучение техническим делегатом FIA Джо Бауэром и отвечающим за безопасность участников Нуну Коштой деталей сгоревшего шасси и беседы с инженерами команды – это было сделано уже в понедельник.

FIA сообщила, что ее эксперты «получат данные различных видеоканалов, включая высокоскоростную камеру, направленную в лицо гонщику и снимающую на скорости 400 кадров в минуту. Она покажет в замедленном режиме развитие событий по ходу аварии.

Также будет использована информация аварийного регистратора данных, который фиксирует скорость и ускорение при перемещении машины, плюс акселерометра, интегрированного в наушник гонщика для контроля за перемещением его головы».

Работой будет заниматься возглавляемая Жаном Тодтом Группа изучения серьезных аварий FIA (SASG), куда входят функционеры, технические специалисты, медики и эксперты.

В документы федерации сказано: «SASG работает в сотрудничестве с Группой исследований FIA, которая проводит экспертную оценку новых систем безопасности и разбирает аварии.

Их работа связана с серьезными и смертельными происшествиями, которые разбираются перед обсуждениями на заседаниях Комиссии безопасности FIA под руководством Патрика Хеда».

В результате итоги анализа будут вынесены на рассмотрение Всемирного совета и Комиссии гонщиков.