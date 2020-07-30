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Формула 1 / ГП Великобритании / Новость

FIA рассказала, где будет ловить пилотов на нарушениях в Сильверстоуне

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FIA рассказала, где будет ловить пилотов на нарушениях в Сильверстоуне
Автор:
30 июл. 2020 г., 12:09

В преддверии двух гонок на британской трассе гонщиков предупредили о недопустимости выезда за белую линию в поворотах «Копс» и «Стоу»

С самого старта нынешнего чемпионата Ф1 на каждой из трасс заранее оговариваются места, где выезд с асфальта приведет с исключению соответствующего круга из протоколов. 

Для «Сильверстоуна» такими участками стали девятый и 15-й повороты. Оба они правые и весьма быстрые. Первый, «Копс» был первым в старой конфигурации до переделки автодрома в 2012 году. Другой, «Стоу», расположен в конце самой длинной прямой незадолго до въезда в боксы. 

Трасса Гран При Великобритании

Трасса Гран При Великобритании

Как и прежде, в замечаниях для пилотов от руководителя гонок Майкла Маси оговаривается, что в тренировках и квалификациях круг с выездом всеми колесами за пределы поребрика не будет учитываться, а в гонках после трех таких нарушений о пилоте будет сообщено судьям для вынесения предупреждения. 

«Во избежание сомнений в виду имеется три нарушения в сумме, а не три в каждом из поворотов», – говорится в документе. 

Как и прежде, в случае нарушения гонщик сможет вернуться обратно на асфальт лишь с соблюдением мер безопасности и не получив преимущества по времени. 

Гран При Великобритании стартует 31 июля. Motorsport.com Россия будет вести прямые текстовые трансляции всех сессий уик-энда. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап ГП Великобритании
Местонахождение Сильверстоун
Автор Адам Купер

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