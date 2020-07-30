С самого старта нынешнего чемпионата Ф1 на каждой из трасс заранее оговариваются места, где выезд с асфальта приведет с исключению соответствующего круга из протоколов.

Для «Сильверстоуна» такими участками стали девятый и 15-й повороты. Оба они правые и весьма быстрые. Первый, «Копс» был первым в старой конфигурации до переделки автодрома в 2012 году. Другой, «Стоу», расположен в конце самой длинной прямой незадолго до въезда в боксы.

Трасса Гран При Великобритании

Как и прежде, в замечаниях для пилотов от руководителя гонок Майкла Маси оговаривается, что в тренировках и квалификациях круг с выездом всеми колесами за пределы поребрика не будет учитываться, а в гонках после трех таких нарушений о пилоте будет сообщено судьям для вынесения предупреждения.

«Во избежание сомнений в виду имеется три нарушения в сумме, а не три в каждом из поворотов», – говорится в документе.

Как и прежде, в случае нарушения гонщик сможет вернуться обратно на асфальт лишь с соблюдением мер безопасности и не получив преимущества по времени.

Гран При Великобритании стартует 31 июля. Motorsport.com Россия будет вести прямые текстовые трансляции всех сессий уик-энда.