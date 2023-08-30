FIA раскрыла новую хитрость команд с гибкими крыльями

По ходу первой половины нынешнего сезона Ф1 в руководстве спорта внимательно следили за тем, как команды пробуют прощупать границы возможного в работе с гибкостью антикрыльев.

Есть основания говорить, что в районе Гран При Азербайджана нескольким командам, включая Aston Martin, были направлены рекомендации скорректировать конструкцию передних крыльев, чтобы те не оказались вне закона.

Накануне этапа в Зандфорте участникам чемпионата была разослана техническая директива TD18, копия которой есть в распоряжении Motorsport.com. В ней говорится, что существуют основания подозревать участников чемпионата в создании «специальных согласованных конструкций» с использованием «относительного перемещения соседних элементов» для получения аэродинамического преимущества.

Там же указано, что любые конструкции, которые нарушают требования статьи 3.2.2 Технического регламента – она говорит о недопустимости использования подвижных аэродинамических элементов – будут поставлены вне закона.

FIA перешла к действию после того, как появились основания говорить об особых конструкциях, которые позволяют хитрым образом изгибать и вращать элементы переднего и заднего крыльев, причем выявить это посредством традиционных нагрузочных тестов не представляется возможным.

В директиве указано, что «запрещены любые конструктивные решения, которые используют локальную согласованность элементов или степени свободы».

Детали переднего антикрыла Ferrari SF-23 Фото: Джорджо Пиола

FIA специально подчеркнула, что будет уделять особое внимание четырем моментам:

1) элементам крыльев, которые передают вертикальную, продольную или поперечную нагрузку на соответствующие кузовные панели, к которым закреплены;

2) элементы крыльев, которые могут совершать вращательное движение относительно соответствующих кузовных панелей, к которым закреплены;

3) конструкции, которые используют эластичные сопряжения, гибкие профили или гибкие переходы между деталями, которые позволяют деформацию, изгиб или скручивание для создания локального отклонения от кузовной панели, к которой они крепятся;

4) конструкции, использующие «мягкие» концевые кромки крыльев для предотвращения «локального растрескивания» в местах соединения элементов.

Единственное исключение сделано для элементов днища, деталей под кокпитом пилота и небольших продольных прорезей, которые помогают «запечатывать» закрылки переднего крыла.

Прежде для борьбы с излишней гибкостью крыльев FIA традиционно лишь ужесточала нагрузочные тесты, которые проводились на неподвижной машине. Теперь к руководству спорта пришло понимание, что команды действуют умнее и используют решения, которые практически невозможно выявить в статике.

Теперь участники чемпионата должны будут представлять сборочные чертежи и профили элементов в разрезе, а также демонстрировать, как именно детали переднего крыла крепятся к носовому обтекателю, а заднего – к торцевым пластинам, структуре безопасности и пилонам.

Более того, необходимо будет показать, как сами пилоны соединяются с машиной в нижней части.

Носовые обтекатели с передним крылом Mercedes F1 W14 Фото: Эрик Юниус

Такой подход позволит FIA лучше понять конструктивные решения и выявить те точки, в которых есть возможность получать незаконное преимущество под аэродинамической нагрузкой.

Так как работа по изучению технических решений потребует времени, федерация разрешила командам сохранить свои нынешние конструкции в Монце в ближайшие выходные. Однако уже в Сингапуре в середине сентября новые правила заработают в полную силу.

Предоставить свои документы команды обязаны не позднее 8 сентября.