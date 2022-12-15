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Формула 1 Новость

FIA раскрыла номер, который де Врис выбрал для Ф1

Вышло так, что о предпочтениях голландского гонщика стало известно не от него самого или команды AlphaTauri, а из опубликованного списка участников чемпионата

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
FIA раскрыла номер, который де Врис выбрал для Ф1
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Ник де Врис провел свой первый Гран При в Формуле 1 этой осенью, когда команде Williams срочно потребовалось заменить в Монце попавшего в больницу с аппендицитом Алекса Элбона. Тогда пилот выступал под №45 и финишировал девятым.   

После этого голландца пригласила AlphaTauri – и по правилам он Ф1 должен был выбрать постоянный номер. Если другие новички чемпионата мира, Оскар Пиастри и Логан Сарджент, успешно справились с этой задачей, то выбор де Вриса оставался загадкой. 

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Но в четверг FIA опубликовала официальный заявочный лист на предстоящий сезон Ф1. Из него и стало известно, что Ник поедет под №21.

В Формуле Е, где гонщик в 2021-м стал чемпионом мира, он использовал №17 – но Формула 1 вывела его из употребления в память о Жюле Бьянки после его смерти в 2015 году. 

Других примечательных новостей в заявочном списке не оказалось. Даже официальные названия команд остались такими же, что в сезоне-2022. Лишь Haas после обретения нового титульного спонсора стала официально именоваться MoneyGram Haas F1 Team.

Стоит отметить, что силовые установки Red Bull и AlphaTauri теперь будут называться не просто RBPT (Red Bull Powertrains), а Honda RBPT. Это весьма интересная деталь на фоне слухов об интересе «Быков» к альянсу с Ford.

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Стартовые номера участников Формулы 1 в 2023 году

Номер Гонщик
1 Netherlands Макс Ферстаппен*
02 United States Логан Сарджент
4 United Kingdom Ландо Норрис
10 France Пьер Гасли
11 Mexico Серхио Перес
14 Spain Фернандо Алонсо
16 Monaco Шарль Леклер
18 Canada Лэнс Стролл
20 Denmark Кевин Магнуссен
21 Netherlands Ник де Врис
22 Japan Юки Цунода
23 Thailand Алекс Элбон
24

China Гуаньюй Чжоу
27

Germany Нико Хюлькенберг
31 France Эстебан Окон
44 United Kingdom Льюис Хэмилтон
55 Spain Карлос Сайнс
63 United Kingdom Джордж Расселл
77 Finland Валттери Боттас
81 Australia Оскар Пиастри

*как чемпион мира взял №1 вместо своего №33

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