FIA раскрыла номер, который де Врис выбрал для Ф1
Вышло так, что о предпочтениях голландского гонщика стало известно не от него самого или команды AlphaTauri, а из опубликованного списка участников чемпионата
Ник де Врис провел свой первый Гран При в Формуле 1 этой осенью, когда команде Williams срочно потребовалось заменить в Монце попавшего в больницу с аппендицитом Алекса Элбона. Тогда пилот выступал под №45 и финишировал девятым.
После этого голландца пригласила AlphaTauri – и по правилам он Ф1 должен был выбрать постоянный номер. Если другие новички чемпионата мира, Оскар Пиастри и Логан Сарджент, успешно справились с этой задачей, то выбор де Вриса оставался загадкой.
Но в четверг FIA опубликовала официальный заявочный лист на предстоящий сезон Ф1. Из него и стало известно, что Ник поедет под №21.
В Формуле Е, где гонщик в 2021-м стал чемпионом мира, он использовал №17 – но Формула 1 вывела его из употребления в память о Жюле Бьянки после его смерти в 2015 году.
Других примечательных новостей в заявочном списке не оказалось. Даже официальные названия команд остались такими же, что в сезоне-2022. Лишь Haas после обретения нового титульного спонсора стала официально именоваться MoneyGram Haas F1 Team.
Стоит отметить, что силовые установки Red Bull и AlphaTauri теперь будут называться не просто RBPT (Red Bull Powertrains), а Honda RBPT. Это весьма интересная деталь на фоне слухов об интересе «Быков» к альянсу с Ford.
Стартовые номера участников Формулы 1 в 2023 году
|Номер
|Гонщик
|1
|Макс Ферстаппен*
|02
|Логан Сарджент
|4
|Ландо Норрис
|10
|Пьер Гасли
|11
|Серхио Перес
|14
|Фернандо Алонсо
|16
|Шарль Леклер
|18
|Лэнс Стролл
|20
|Кевин Магнуссен
|21
|Ник де Врис
|22
|Юки Цунода
|23
|Алекс Элбон
|24
|
Гуаньюй Чжоу
|27
|
Нико Хюлькенберг
|31
|Эстебан Окон
|44
|Льюис Хэмилтон
|55
|Карлос Сайнс
|63
|Джордж Расселл
|77
|Валттери Боттас
|81
|Оскар Пиастри
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