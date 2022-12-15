FIA раскрыла номер, который де Врис выбрал для Ф1

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Ник де Врис провел свой первый Гран При в Формуле 1 этой осенью, когда команде Williams срочно потребовалось заменить в Монце попавшего в больницу с аппендицитом Алекса Элбона. Тогда пилот выступал под №45 и финишировал девятым.

После этого голландца пригласила AlphaTauri – и по правилам он Ф1 должен был выбрать постоянный номер. Если другие новички чемпионата мира, Оскар Пиастри и Логан Сарджент, успешно справились с этой задачей, то выбор де Вриса оставался загадкой.

Но в четверг FIA опубликовала официальный заявочный лист на предстоящий сезон Ф1. Из него и стало известно, что Ник поедет под №21.

В Формуле Е, где гонщик в 2021-м стал чемпионом мира, он использовал №17 – но Формула 1 вывела его из употребления в память о Жюле Бьянки после его смерти в 2015 году.

Других примечательных новостей в заявочном списке не оказалось. Даже официальные названия команд остались такими же, что в сезоне-2022. Лишь Haas после обретения нового титульного спонсора стала официально именоваться MoneyGram Haas F1 Team.

Стоит отметить, что силовые установки Red Bull и AlphaTauri теперь будут называться не просто RBPT (Red Bull Powertrains), а Honda RBPT. Это весьма интересная деталь на фоне слухов об интересе «Быков» к альянсу с Ford.

Стартовые номера участников Формулы 1 в 2023 году

Номер Гонщик 1 Макс Ферстаппен* 02 Логан Сарджент 4 Ландо Норрис 10 Пьер Гасли 11 Серхио Перес 14 Фернандо Алонсо 16 Шарль Леклер 18 Лэнс Стролл 20 Кевин Магнуссен 21 Ник де Врис 22 Юки Цунода 23 Алекс Элбон 24 Гуаньюй Чжоу 27 Нико Хюлькенберг 31 Эстебан Окон 44 Льюис Хэмилтон 55 Карлос Сайнс 63 Джордж Расселл 77 Валттери Боттас 81 Оскар Пиастри *как чемпион мира взял №1 вместо своего №33