FIA проверит ситуацию в Абу-Даби. Но не пересмотрит итог гонки

Спорный финал Гран При Абу-Даби будет разобран во Всемирной автомобильной федерации, говорится в заявлении ведомства. Проверка инициирована в связи с многочисленной критикой действий дирекции гонки и непонимаем произошедшего некоторыми болельщиками.

После аварии Николя Латифи за шесть кругов до финиша на трассу выехал автомобиль безопасности. В Mercedes приняли решение не зазывать лидировавшего в гонке Льюиса Хэмилтона, так как тогда он бы стал вторым, а рестарта и возможности вернуть позицию могло бы и не быть.

В Red Bull, напротив, поставили Максу Ферстаппену свежую мягкую резину. Ферстаппен вернулся вторым, но между ним и Хэмилтоном успели поместиться несколько круговых. Перед самым рестартом и последним кругом гонки дирекция дала указание только тем круговым, которые были между Хэмилтоном и Ферстаппеном, вернуться в один круг с лидерами.

Это позволило Ферстаппену оказаться прямо позади Хэмилтона и посте рестарта за счет свежих шин совершить обгон, выиграв гонку и чемпионат.

Сразу после гонки судьи отклонили протест Mercedes, однако теперь эту ситуацию по собственной инициативе рассмотрит FIA. Впрочем, в заявлении Федерации не сказано о пересмотре итогов гонки и чемпионата. Целью проверки является выработка мер по совершенствованию правил и процедур их применения, чтобы в будущем таких споров не возникало.

Выводы по итогам проверки будут полезны не только для Формулы 1, но и для всех гоночных серий, проходящих под эгидой FIA, говорится в документе.

Напомним, что сегодня истекает срок, в который Mercedes может подать апелляцию на отвергнутый судьями на Гран При Абу-Даби протест. Сразу после гонки в Mercedes заявили, что пойдут на такой шаг, но позже появились слухи, что команда передумала добиваться пересмотра итогов чемпионата.

В частности, только сегодня в свежем номере британского таблоида Daily Mail утверждается, что Льюис Хэмилтон прямо заявил о том, что не хочет выиграть свой восьмой чемпионский титул в суде, и днем Mercedes объявит об отказе от апелляции официально.