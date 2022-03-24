Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Хэмилтон: Понял, что в Ф1 я не только ради гонок Следующая / Alfa Romeo взялась за проблему медленного первого круга
Формула 1 Новости

FIA проверила Ferrari Сайнса после Бахрейна

У автомобиля изучили колеса и их крепления, но никаких нарушений не нашли

Автор:
, Редактор
FIA проверила Ferrari Сайнса после Бахрейна
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После Гран При Бахрейна представители FIA отчитались о том, что провели дополнительную проверку легальности автомобиля Ferrari Карлоса Сайнса. Его машина была выбрана для проверки совершенно случайно, и это никак не связано с успехом Скудерии, которая завоевала в Бахрейне победный дубль.

Интересно, что судьи проверили в первую очередь соответствие регламенту колесных дисков, их креплений к ступицам, а также аэродинамических колесных колпаков. Возможно, это связано с тем, что данные элементы не так просто проверить с помощью лазерного сканирования, которое применяется в Формуле 1 с этого сезона.

Так или иначе, никаких нарушений в конструкции Ferrari судьи не обнаружили.

Напомним, что Карлос Сайнс финишировал в Бахрейне вторым, позади своего напарника Шарля Леклера. В гонке он большую часть дистанции шел третьим, но поднялся на второе место благодаря сходу Макса Ферстаппена на последних кругах.

Читайте также:
Поделились
Хэмилтон: Понял, что в Ф1 я не только ради гонок
Предыдущая новость

Хэмилтон: Понял, что в Ф1 я не только ради гонок
Следующая новость

Alfa Romeo взялась за проблему медленного первого круга

Alfa Romeo взялась за проблему медленного первого круга
Больше от
Сергей Иванов
Брандл: Если так пойдет дальше, Хэмилтон уйдет из Ф1
Формула 1

Брандл: Если так пойдет дальше, Хэмилтон уйдет из Ф1

Марко: В Саудовской Аравии мы не сломаемся Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Марко: В Саудовской Аравии мы не сломаемся

Mercedes пообещала обновить машины к Джидде Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Mercedes пообещала обновить машины к Джидде

Ferrari Больше от
Ferrari
Ferrari и Сайнс договорились о продлении контракта
Формула 1

Ferrari и Сайнс договорились о продлении контракта

Хэмилтон благодарен за неожиданный подиум по итогам «тяжелой гонки» Гран При Бахрейна
Формула 1

Хэмилтон благодарен за неожиданный подиум по итогам «тяжелой гонки»

«Увидел проблемы у Макса и понял – это мой шанс». Сайнс об итогах гонки Гран При Бахрейна
Формула 1

«Увидел проблемы у Макса и понял – это мой шанс». Сайнс об итогах гонки

Самое важное:

Брандл: Если так пойдет дальше, Хэмилтон уйдет из Ф1
Формула 1 Формула 1

Брандл: Если так пойдет дальше, Хэмилтон уйдет из Ф1

Alfa Romeo взялась за проблему медленного первого круга
Формула 1 Формула 1

Alfa Romeo взялась за проблему медленного первого круга

FIA проверила Ferrari Сайнса после Бахрейна
Формула 1 Формула 1

FIA проверила Ferrari Сайнса после Бахрейна

Хэмилтон: Понял, что в Ф1 я не только ради гонок
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Понял, что в Ф1 я не только ради гонок

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.