FIA проверила Ferrari Сайнса после Бахрейна

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После Гран При Бахрейна представители FIA отчитались о том, что провели дополнительную проверку легальности автомобиля Ferrari Карлоса Сайнса. Его машина была выбрана для проверки совершенно случайно, и это никак не связано с успехом Скудерии, которая завоевала в Бахрейне победный дубль.

Интересно, что судьи проверили в первую очередь соответствие регламенту колесных дисков, их креплений к ступицам, а также аэродинамических колесных колпаков. Возможно, это связано с тем, что данные элементы не так просто проверить с помощью лазерного сканирования, которое применяется в Формуле 1 с этого сезона.

Так или иначе, никаких нарушений в конструкции Ferrari судьи не обнаружили.

Напомним, что Карлос Сайнс финишировал в Бахрейне вторым, позади своего напарника Шарля Леклера. В гонке он большую часть дистанции шел третьим, но поднялся на второе место благодаря сходу Макса Ферстаппена на последних кругах.