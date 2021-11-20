По ходу всего уик-энда в окрестностях Дохи представители Red Bull активно продвигали мысль о несоответствии машины их главных соперников из Mercedes требованиям правил. Скорость черных W12 на прямых, говорили они, может объясняться только выходом за пределы разрешенного регламентом.

В FIA не стали делать вид, что их устраивает такая ситуация. После квалификации, которая закончилась победой Льюиса Хэмилтона, были проведены углубленные технические проверки нескольких машин – представитель федерации сообщил Motorsport.com, что делалось это в точ числе ради сбора информации.

«Это часть нормальной процедуры, которая тщательно описана в статье 3.9 [Технического регламента] и в директиве TD018 – они определяют, как проверяется соответствие регламенту, – объяснил он. – Эти замеры нужны в первую очередь для того, чтобы сформулировать новые критерии, которые вступят в силу в будущем.

Мы внимательно изучим результаты этих измерений на ближайшим заседании Технической группы».

FIA не публиковала никаких официальных документов по итогам проведенных проверок. Это значит, что не было найдено никаких нарушений правил или отступлений от существующих требований.

Ранее высшие руководители Mercedes F1 Тото Вольф и Эндрю Шовлин говорили, что не боятся никаких проверок, так как их машина полностью легальна.

Недавнюю дисквалификацию Льюиса Хэмилтона в Бразилии Вольф тогда объяснил тем, что от тряски открутились два винта в торцевой пластине заднего крыла.

«Мы приглашаем FIA изучить все, что они сочтут нужным, – добавил Шовлин. – И что бы они не нашли, в этом не будет нарушений.

Мы приезжаем на любую трассу, изучаем, какие крылья подходят для нее лучше всего – и ставим их на машину. И дальше будем действовать так же».

Со своей стороны Кристиан Хорнер попросил FIA усилить проверки, чтобы гарантировать честность борьбы в концовке сезона.

«Надо увеличить нагрузку, тогда можно будет измерить деформацию, – объяснил босс Red Bull. – Здорово, что FIA играет на упреждение, смотрит на все. Но у нас есть очень серьезные сомнения [в легальности машин Mercedes], а впереди гонки в Саудовской Аравии и Абу-Даби, где скорость на прямых значит очень много.

Мы очень рады, что они подошли к этому вопросу максимально серьезно».