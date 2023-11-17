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FIA проведет инспекцию трассы в Лас-Вегасе после проблем в первой тренировке

Судьи Ф1 проверят все люки на городском кольце, и лишь после этого будет принято решение о возобновлении заездов

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
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Судьи FIA изучают поврежденный дренажный люк на трассе в Лас-Вегасе

Совершенно новый этап Ф1 в крупнейшем городе Невады привлек большое внимание и начался с эффектной церемонии открытия, но в спортивном плане старт уик-энда вышел смазанным: вскоре после того, как машины выехали на трассу в первой тренировке, дренажный люк разбил Ferrari Карлоса Сайнса. 

«Мы проверяем повреждения машины, – сообщили в команде. – Пока все выглядит так, что они весьма серьезны». 

Как выяснилось, сразу после красных флагов тот же люк нанес повреждения и Alpine Эстебана Окона. Представители французов уже подтвердили, что гонщику потребуется новое шасси для продолжения выступлений. 

Временный глава коллектива Бруно Фамен объяснил: «По всей видимости, мы не успеем все подготовить до старта второй тренировки. Пока положение выглядит именно так. Но если сессию продлят с часа до полутора, шанс выехать в самом конце все же сохраняется».

Эстебан Окон, Alpine A523

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Эстебан Окон, Alpine A523

Тем временем FIA со своей стороны начала проверку причин случившегося, и пока проведение второй тренировки, которая должна была начаться в 11:00 Мск, вызывает вопросы. 

Если потребуются серьезные ремонтные работы для укрепления люков по всей протяженности трассы, возможен перенос сессии на более поздний срок. 

Если же будет установлено, что проблема связана с конкретным люком, уик-энд продолжится по расписанию, а продолжительность оставшихся тренировок увеличат, чтобы компенсировать командам потерянное время работы на трассе. 

Представитель FIA объяснил: «Проверка выявила, что не выдержало бетонное основание вокруг крышки люка. Теперь необходимо проверить все остальные крышки, что займет некоторое время. Мы обсудим с местной командой инженеров, сколько времени необходимо на решение проблемы, и обновим расписание с учетом любых связанных с этим изменений».

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Фото: Франсуа Тремблэ

Судьи FIA изучают поврежденный дренажный люк на трассе в Лас-Вегасе

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