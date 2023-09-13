FIA продолжит испытания брызговиков для Ф1 и опробует новое решение

Идея со специальными щитками, установленными поверх колес и позади диффузора, была опробована в июле в Сильверстоуне. Вопреки ожиданиям, ее эффективность оказалась крайне невысокой: количество водяных брызг, которое поднималось в воздух за машиной, почти не сокращалось в сравнении с традиционными шасси.

Именно поэтому в FIA постарались извлечь урок из летней неудачи и подготовить доработанный пакет. О нем Motorsport.com рассказал директор формульных гонок Николас Томбасис.

«Ожидания от первого эксперимента, который мы провели с участием Mercedes и McLaren, были слишком оптимистичными, – признал он. – Детали, установленные поверх колес, почти не защищали от брызг. Впрочем, я изначально был настроен к этой идее скептически и не ожидал многого.

На следующих тестах мы проверим полностью закрытые колеса. Это избыточная мера, но она нужна, чтобы понять структуру брызг. После этого будет принято решение, куда двигаться дальше».

Лиам Лоусон, AlphaTauri AT04 Фото: Red Bull Content Pool

Томбасис объяснил, в чем сложность задачи: «Во первых, колеса поднимают воду и выбрасывают вверх. Во-вторых, мы видим эффект накопления влаги у самого асфальта в пространстве между [задним] колесом и днищем, откуда она попадает к диффузору.

В-третьих, та вода, которая собирается в трещинах покрытия, вытягивается оттуда под действием аэродинамических сил диффузора и тоже оказывается в воздухе.

По нашим расчетам, собственно колеса приносят только 40% всех брызг. Если избавиться от них, это не решит ситуацию полностью, но значительно улучшит ее».

По словам директора формульных гонок, FIA использовала в работе инструменты, которые задействуют автопроизводители.

«Мы провели симуляции с помощью тех средств, которые применяются в производстве серийной техники – например, при определении формы зеркал заднего вида, – объяснил Николас. – Плюс здесь в том, что такие инструменты имеют очень хорошую корреляцию.

Автомобильные компании настраивают их очень точно, ведь у них нет никаких ограничений на тесты, которые устанавливает FIA [для команд Ф1]. У нас количество тестов серьезно ограничено, потому и откалибровать системы не так просто».

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Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Red Bull Content Pool

Также Томбасис рассказал, что первая конфигурация брызговиков, как оказалось, серьезно влияла на аэродинамические характеристики шасси: «Мы отметили значительные колебания прижимной силы. В каких-то конфигурациях по ходу наших тестов она почти не падала, а в самых экстремальных вариантах, которые мы проверяли в трубе, снижение достигало 80 пунктов – это две или три секунды на круге.

Но если говорить откровенно, нас не слишком волнует падение темпа, хотя команды, конечно, очень внимательно следили за этим. У тех вариантов, что стояли на машине в Сильверстоуне, влияние на аэродинамические характеристики было минимальным».

Он добавил: «То решение, что мы готовим, потребуется всего раз или два по ходу сезона в случае настоящего ливня. При этом мы стараемся никак не вмешиваться в конструкцию машин, но заложим в регламент 2026 года некоторые необходимые нам [для борьбы с брызгами] изменения».