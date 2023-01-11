FIA продолжит эксперименты с судейством в новом сезоне Ф1

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После скандала с Майклом Маси в конце 2021 года и последующего увольнения австралийца с должности главного судьи Ф1 решено было использовать в чемпионате-22 принцип ротации. Обязанности руководителя гонок по очереди выполняли Эдуарду Фрейташ и Нильс Виттих (на фото).

Однако равновесие сохранялось только до Гран При Японии. Там Пьер Гасли пришел в ярость, когда увидел на трассе трактор-эвакуатор. И хотя позже выяснилось, что француз сам двигался со значительным превышением скорости, FIA решила больше не привлекать к работе Фрейташа, который судил на «Сузуке» – до конца чемпионата гонками руководил только Виттих.

Саму по себе идею ротации часто критиковали в паддоке, так как в этом случае сложнее обеспечить постоянство при принятии решений.

Однако президент FIA Мохаммед Бин Сулайем заверил, что в новом сезоне Ф1 эксперименты будут продолжены.

«Процесс идет прямо сейчас, – рассказал он репортерам, приехав на Ралли Дакар. – Я сформировал специальную бригаду, которая ведет серьезный процесс поиска и обучения судей с прицелом на работу в дирекции гонок.

Нельзя иметь одного руководителя и полностью полагаться на него. Я уверен, что нам нужен второй судья. Нельзя допустить, чтобы всего один человек был способен работать на этой должности. И это касается любого чемпионата.

Как быть, если с ним вдруг что-то случится? Мы должны обеспечивать стабильность гонок и быть в готовности, так что мы проводим тренировки».

Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA Фото: A.S.O.

При этом Бин Сулайем не стал рассказывать, как быстро процесс обучения принесет свои плоды. Он лишь заметил, что в Ф1 и других сериях работает множество талантливых людей, который нужно просто отыскать и обучить.

«Я твердо уверен, что где-то есть классные судьи, отличные руководители гонок, – объяснил президент. – Сейчас мы связались с национальными клубами и федерациями и попросили их направить к нам людей для тренировок.

У нас есть специалисты, которые сумеют их подготовить. Так мы получим квалифицированных судей. Это я вам обещаю».