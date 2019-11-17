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Формула 1 / Новость

FIA благодарна командам за контроль друг за другом

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FIA благодарна командам за контроль друг за другом
Автор:
, редактор
17 нояб. 2019 г., 13:41

Руководство FIA признало, что отслеживание того, насколько законны болиды соперников, не входит в обязанности команд. Но федерация благодарна коллективом за их усилия по стремлению обеспечить соблюдение техтребований.

За последние недели FIA получила от команд сразу несколько запросов с просьбой прояснить правила в части конструкции силовых установок. В частности, конкуренты, подозревающие Ferrari в нарушениях, просили оценить легальность ряда решений, позволяющих обойти ограничения по расходу топлива или использовать эксплуатационные жидкости (к примеру, охлаждающую жидкость интеркулера) в качестве составляющей рабочей смеси. 

Бывший сотрудник Скудерии Николас Томбасис, ныне возглавляющий отдел FIA по формульным гонкам, остался доволен такой настороженностью со стороны команд.

«Мы довольны тем, как соблюдаются правила, – сказал Томбасис в интервью Sky. – На самом деле, мы постоянно должны все проверять и никогда не должны быть довольны. Мы не можем просто сказать, что все в порядке. Это означало бы, что мы прекратили работу. Так что мы стараемся проверить как можно больше деталей. Когда у нас есть сомнения, мы задаем командам вопросы. Когда находим доказательства нарушений, сообщаем об этом судьям. И тогда уже они дисквалифицируют нарушителей или делают еще что-то».

При этом Томбасис не считает, что команды должны контролировать соблюдение правил своими конкурентами.

«Это не их работа – следить друг за другом, – уверен грек. – Но у них много ресурсов, много умных людей, и иногда они считают нужным сообщить нам о каком-то способе обхода правил. 

Иногда мы считаем, что уже контролируем ситуацию. А в других случаях видим, что по-прежнему есть шанс обойти правила. Тогда мы принимаем меры. Так что команды приходят к нам и спрашивают: “Можно делать так? А вот так?”. А мы отвечаем: “Нет, нельзя”. Тогда команда просит нас донести это до всех остальных, чтобы и они не нарушали правил. Так произошло и в Остине».

Запросы со стороны Red Bull касательно мотора Ferrari привели к изданию двух технических директив от FIA. Но Томбасис не видит в этом большого события.

«В том году FIA издала около 60-ти директив, в этом их примерно 35. Мы даем командам информацию по разным аспектам, проясняем правила, которые могут широко трактоваться. Какая-то фраза в регламенте может быть понята по-разному, и мы объясняем ее значение».

В этом с Томбасисом согласился босс Ferrari Маттиа Бинотто: «Когда FIA издает директивы, это нормально. За сезон их бывает штук 50. Они проясняют правила, которые очень сложны. Иногда требуется пояснение, иногда могут быть разные интерпретации. Важно, чтобы FIA поясняла нам, как они интерпретируют правила».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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