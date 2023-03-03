FIA признала поражение в борьбе против пирсинга Хэмилтона
Семикратному чемпиону после консультаций с медиками окончательно разрешили садиться за руль с украшениями
Эта история уже успела изрядно набить оскомину поклонникам Ф1. Еще в начале сезона-2022 в рамках шагов по усилению позиций FIA после прихода к власти Мохаммеда Бин Сулайема в правилах гонок нашли пункт, который запрещает использование украшений во время участия в соревнований.
Хотя пилоты и пытались возразить, что это личный вопрос для каждого, их обязали снять все ювелирные изделия. Во главе сопротивления федерации выступил Льюис Хэмилтон, который славится в паддоке обилием всевозможных украшений на своем теле.
Сначала для семикратного чемпиона мира сделали исключение на пару месяцев, но затем все же обязали снять все кольца, пирсинг и прочие побрякушки.
Гоночные чиновники настаивали, что посторонние предметы могут усугубить травмы в случае серьезной аварии и осложнить оказание срочной помощи.
На Гран При Сингапура команду Mercedes оштрафовали на €25 тысяч, так как та не внесла украшения своего пилота в специальную форму технической инспекции перед стартом уик-энда.
В итоге под конец сезона Хэмилтон смог сохранить только пирсинг в левой ноздре. Однако со стартом чемпионата-23 наблюдатели отметили, что к нему добавился новый – в правой.
Как выяснилось, представители FIA де-факто признали свое поражение в борьбе с гонщиком.
В официальном документе сказано: «Судьи заслушали представителя команды [тим-менеджера Рона Мидоуза] и изучили письмо доктора Mercedes, который запросил исключения для Хэмилтона.
После консультаций с медицинским делегатом FIA, который обследовал гонщика и согласился с изложенным в запросе мнением, было решено отказаться от дальнейших действий, так как частые снятия и возвращения изделия могут представлять опасность для гонщика».
Похоже, вопрос о пирсинге можно на этом считать закрытым.
Mercedes изменила ливрею машин, чтобы различать пилотов
Топ-менеджер Red Bull стала советником Mercedes
Самое важное:
«Все хуже, чем год назад». Хэмилтон оценил силу Mercedes в новом сезоне
«Все хуже, чем год назад». Хэмилтон оценил силу Mercedes в новом сезоне «Все хуже, чем год назад». Хэмилтон оценил силу Mercedes в новом сезоне
Формула 1 проведет в Имоле квалификационный эксперимент
Формула 1 проведет в Имоле квалификационный эксперимент Формула 1 проведет в Имоле квалификационный эксперимент
Протеже Алонсо выиграл первую гонку сезона в Формуле 3
Протеже Алонсо выиграл первую гонку сезона в Формуле 3 Протеже Алонсо выиграл первую гонку сезона в Формуле 3
Когда Макс и Льюис не первые. Непривычные рейтинги пилотов Формулы 1
Когда Макс и Льюис не первые. Непривычные рейтинги пилотов Формулы 1 Когда Макс и Льюис не первые. Непривычные рейтинги пилотов Формулы 1
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.