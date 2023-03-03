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FIA признала поражение в борьбе против пирсинга Хэмилтона

Семикратному чемпиону после консультаций с медиками окончательно разрешили садиться за руль с украшениями

Адам Купер
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FIA признала поражение в борьбе против пирсинга Хэмилтона
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Эта история уже успела изрядно набить оскомину поклонникам Ф1. Еще в начале сезона-2022 в рамках шагов по усилению позиций FIA после прихода к власти Мохаммеда Бин Сулайема в правилах гонок нашли пункт, который запрещает использование украшений во время участия в соревнований. 

Хотя пилоты и пытались возразить, что это личный вопрос для каждого, их обязали снять все ювелирные изделия. Во главе сопротивления федерации выступил Льюис Хэмилтон, который славится в паддоке обилием всевозможных украшений на своем теле.

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Сначала для семикратного чемпиона мира сделали исключение на пару месяцев, но затем все же обязали снять все кольца, пирсинг и прочие побрякушки. 

Гоночные чиновники настаивали, что посторонние предметы могут усугубить травмы в случае серьезной аварии и осложнить оказание срочной помощи. 

На Гран При Сингапура команду Mercedes оштрафовали на €25 тысяч, так как та не внесла украшения своего пилота в специальную форму технической инспекции перед стартом уик-энда. 

В итоге под конец сезона Хэмилтон смог сохранить только пирсинг в левой ноздре. Однако со стартом чемпионата-23 наблюдатели отметили, что к нему добавился новый – в правой. 

Как выяснилось, представители FIA де-факто признали свое поражение в борьбе с гонщиком. 

В официальном документе сказано: «Судьи заслушали представителя команды [тим-менеджера Рона Мидоуза] и изучили письмо доктора Mercedes, который запросил исключения для Хэмилтона. 

После консультаций с медицинским делегатом FIA, который обследовал гонщика и согласился с изложенным в запросе мнением, было решено отказаться от дальнейших действий, так как частые снятия и возвращения изделия могут представлять опасность для гонщика».

Похоже, вопрос о пирсинге можно на этом считать закрытым.

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