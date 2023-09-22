FIA признала ошибкой решение не штрафовать Ферстаппена в Сингапуре

Макс Ферстаппен не позволил гонщику AlphaTauri установить время круга во втором сегменте субботней сессии на «Марине-Бэй». И хотя такие действия уже давно наказываются в Ф1 стандартным штрафом – перестановкой на три позиции по решетке, – по итогам разбирательства (куда даже не позвали команду из Фаэнцы) голландцу назначили только предупреждение.

В той же квалификации Ферстаппен, кроме того, заблокировал Логана Сарджента, а также создал «пробку» на выезде с пит-лейна – эти эпизоды также не привели к реальным наказаниям.

Эта ситуация стала поводом для обсуждения по ходу пятничного брифинга менеджеров команд на «Сузуке». На нем судья FIA Маттео Перини, который работал в Сингапуре и сохранил место в дирекции гонки в Японии, признал ошибку с назначенным наказанием.

Теперь случай с Максом будет вычеркнут из базы данных, и его запрещено использовать в качестве прецедента для новых нарушений. Отсутствие информации от команды по радио, которое помогло Ферстаппену, также не будут считать смягчающим обстоятельством.

При этом FIA назвала предупреждение за заминку на выезде с пит-лейна верным решением в соответствии с нынешней редакцией правил – но допустила, что в будущем за такие ситуации стоит предусмотреть более строгое наказание.

Кроме того, Логан Сарджент, по признанию FIA, также заслуживал в Сингапуре перестановки по решетке за создание помехи Лэнсу Строллу – в реальности американец также отделался предупреждением.

Логотип FIA Фото: Эрик Юниус