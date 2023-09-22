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FIA признала ошибкой решение не штрафовать Ферстаппена в Сингапуре

Спустя неделю судьи согласились, что за блокировку Юки Цуноды в квалификации двукратный чемпион заслуживал не предупреждения, а – как и положено в таких эпизодах – перестановки по решетке

Адам Купер
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Макс Ферстаппен не позволил гонщику AlphaTauri установить время круга во втором сегменте субботней сессии на «Марине-Бэй». И хотя такие действия уже давно наказываются в Ф1 стандартным штрафом – перестановкой на три позиции по решетке, – по итогам разбирательства (куда даже не позвали команду из Фаэнцы) голландцу назначили только предупреждение

В той же квалификации Ферстаппен, кроме того, заблокировал Логана Сарджента, а также создал «пробку» на выезде с пит-лейна – эти эпизоды также не привели к реальным наказаниям. 

Эта ситуация стала поводом для обсуждения по ходу пятничного брифинга менеджеров команд на «Сузуке». На нем судья FIA Маттео Перини, который работал в Сингапуре и сохранил место в дирекции гонки в Японии, признал ошибку с назначенным наказанием.   

Теперь случай с Максом будет вычеркнут из базы данных, и его запрещено использовать в качестве прецедента для новых нарушений. Отсутствие информации от команды по радио, которое помогло Ферстаппену, также не будут считать смягчающим обстоятельством. 

При этом FIA назвала предупреждение за заминку на выезде с пит-лейна верным решением в соответствии с нынешней редакцией правил – но допустила, что в будущем за такие ситуации стоит предусмотреть более строгое наказание. 

Кроме того, Логан Сарджент, по признанию FIA, также заслуживал в Сингапуре перестановки по решетке за создание помехи Лэнсу Строллу – в реальности американец также отделался предупреждением. 

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Логотип FIA

Логотип FIA

Фото: Эрик Юниус

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