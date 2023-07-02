FIA признала неспособность рассмотреть 1200 нарушений границ трассы в Австрии

Из 20 участников Гран При Австрии лишь Джордж Расселл с Фернандо Алонсо на протяжении 71 круга ни разу не выехали за белую линию. Все остальные как минимум раз нарушили пределы трассы в девятом или десятом поворотах «Ред Булл Ринга».

Общее количество эпизодов, которые могут привести к штрафу, превысило 1200. Именно по этой причине FIA перенесла на более поздний срок вынесение решение по протесту Aston Martin, который команда подала после финиша.

По правилам выездом за пределы трассы считается ситуация, когда ни одно из колес машины даже не касается внешней кромки белой линии. Но определение таких нарушений является крайне трудоемким даже с использованием высокоточных инструментов.

В официальном заявлении ситуация была названа «беспрецедентной»: федерация признала, что не в состоянии оперативно произвести необходимый анализ.

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Представитель FIA объяснил: «Что касается нарушений пределов трассы на Гран При Австрии 2023 года, мы отмечаем, что из-за специфики трассы и склонности многих гонщиков неоднократно выезжать за ее пределы возникла беспрецедентная ситуация, в результате которой все возможные нарушения не могли быть рассмотрены во время гонки.

До подачи протеста на результат мы уже начали полную проверку нарушений пределов трассы, которая продолжается.

По ходу Гран При дирекции гонки потребовалось изучить более 1200 случаев, когда сообщалось, что автомобиль потенциально покинул трассу. Результаты будут обновлены после завершения проверки эпизодов, которые не удалось изучить во время гонки».

Как стало известно Motorsport.com, ситуация с белыми линиями вызвала серьезное недовольство в командах. Так как судьи несвоевременно сообщали о количестве нарушений, инженеры не могли предупредить пилотов, чтобы ты были осторожнее (по правилам после трех выездов пилоту показывают черно-белый флаг, после четвертого назначают штраф).

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

FIA подчеркнула, что вновь указала промоутерам Гран При на необходимость использовать гравийные зоны безопасности – в четвертом повороте этот механизм отлично работает.

Однако сложность ситуации в том, что такое решение не устраивает серию MotoGP, которая тоже проводит свои этапы в Шпильберге.

«Чтобы решить эту проблему на будущее, мы обновим наши рекомендации добавить гравийные ловушки на выходе из девятого и десятого поворотов, – сказано в сообщении FIA. – Мы понимаем, что это непростое решение из-за других серий, которые проводят здесь свои гонки, однако оно показало себя очень эффективным в других поворотах и на других трассах со схожими проблемами».