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Формула 1 Новости

FIA признала Хэмилтона человеком года

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, Редактор

Награда присуждается жюри, состоящем из постоянно аккредитованных при Федерации журналистов

FIA признала Хэмилтона человеком года

Вчера в Париже состоялась официальная церемония вручения наград Международной автомобильной федерации в области автоспорта. Помимо гонщиков, ставших победителями в различных чемпионатах, особый приз подготовили и для Льюиса Хэмилтона. Жюри, состоящее из журналистов, которые постоянно аккредитованы при FIA, выбрало Хэмилтона человеком года.

Другими номинантами на звание «Человек года» были Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель и Кими Райкконен.

Сам Хэмилтон после скандального финиша сезона Формулы 1 в Абу-Даби на церемонию не явился. Проигнорировал ее и глава Mercedes Тото Вольф.

«Нам его здесь не хватает, – заявил на церемонии глава FIA Жан Тодт. – Льюис является выдающимся чемпионом. Он никогда не ошибается. Это невероятная комбинация: пожалуй, лучшая машина, лучшая команда и гонщик, который не совершает ошибок. Но в этом году Макс Ферстаппен выиграл 10 Гран При, и это тоже нельзя проигнорировать».

Помимо Льюиса Хэмилтона и чемпионов уходящего года, награду в FIA вручили Фернандо Алонсо. Он получил приз в номинации «Самый зрелищный эпизод года» за борьбу с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Венгрии. В этой номинации победитель выбирается голосованием среди болельщиков.

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