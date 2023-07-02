FIA присудила 12 штрафов, переписав итоги Гран При Австрии
В первой десятке позиции потеряли Карлос Сайнс, Льюис Хэмилтон и Пьер Гасли
После того, как Макс Ферстаппен продолжил свою победную серию, безоговорочно переиграв соперников на домашней для Red Bull трассе в Шпильберге, команда Aston Martin подала протест на итоги гонки. По ее мнению, судьи назначили по ходу дистанции далеко не все штрафы, которые были положены пилотам за нарушение границ трассы.
Дирекция гонки признала, что таких случаев было более 1200 – и приступила к их анализу, который занял продолжительное время. Только глубокой ночью свет увидел окончательный протокол Гран При, в котором оказалось немало отличий от первой версии.
В документе, представленном FIA, содержится полный список нарушений, которые привели к назначению 12 новых штрафов. Общий принцип действий был таким:
- за три выезда за белые линии гонщику делали предупреждение;
- за четыре – добавляли к результату пять секунд;
- за пять – добавляли к результату еще десять секунд.
После этого следовало «обнуление» с формулировкой «за избыточное количество нарушений», и отсчет начинался заново.
Вот к каким наказаниям это привело (без учета тех, о которых было известно до финиша):
|Гонщик
|Штраф, сек
|Место на финише
|Итоговое место
|Карлос Сайнс
|10
|4
|6
|Льюис Хэмилтон
|10
|7
|8
|Пьер Гасли
|10
|9
|10
|Алекс Элбон
|10
|11
|11
|Эстебан Окон
|5 + 10 + 5 + 10
|12
|14
|Логан Сарджент
|5 + 10
|13
|13
|Ник де Врис
|5 + 10
|15
|17
|Юки Цунода
|10 + 5
|18
|19
Так как некоторые пилоты получили первый пятисекундный штраф еще по ходу гонки, для них отсчет начался сразу с десяти секунд.
Отдельно стоит отметить, что в длинном списке тех, кто нарушал пределы трассы по ходу дистанции, нет всего двух фамилий – лишь Чжоу Гуаньюй и Джордж Расселл ни разу за 71 круг не выехали за белые линии.
Больше всех от перестановок выиграли команды McLaren и Aston Martin – их пилоты поднялись в протоколе заработали по три дополнительных очка. Следует признать, что поданный AMR протест вполне оправдал себя.
Вот как выглядит теперь положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов.
Новые результаты Гран При Австрии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1:25'33.607
|4
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1:25'38.762
|5.155
|3
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1:25'50.795
|17.188
|3
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1:25'59.934
|26.327
|3
|5
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|1:26'03.924
|30.317
|3
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1:26'04.984
|31.377
|3
|7
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1:26'22.010
|48.403
|3
|8
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1:26'22.803
|49.196
|3
|9
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1:26'32.650
|59.043
|4
|10
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|1:26'41.274
|1'07.667
|3
|11
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1:26'53.374
|1'19.767
|3
|12
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:25'58.240
|1 Lap
|3
|13
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|1:26'04.991
|1 Lap
|3
|14
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1:26'15.747
|1 Lap
|3
|15
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:26'16.384
|1 Lap
|3
|16
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|1:26'20.176
|1 Lap
|4
|17
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:26'23.310
|1 Lap
|3
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1:26'30.260
|1 Lap
|3
|19
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:26'33.480
|1 Lap
|4
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|16'24.575
|59 Laps
|2
|Полные результаты
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