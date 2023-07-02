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FIA присудила 12 штрафов, переписав итоги Гран При Австрии

В первой десятке позиции потеряли Карлос Сайнс, Льюис Хэмилтон и Пьер Гасли

Мэтт Кью
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

После того, как Макс Ферстаппен продолжил свою победную серию, безоговорочно переиграв соперников на домашней для Red Bull трассе в Шпильберге, команда Aston Martin подала протест на итоги гонки. По ее мнению, судьи назначили по ходу дистанции далеко не все штрафы, которые были положены пилотам за нарушение границ трассы. 

Дирекция гонки признала, что таких случаев было более 1200 – и приступила к их анализу, который занял продолжительное время. Только глубокой ночью свет увидел окончательный протокол Гран При, в котором оказалось немало отличий от первой версии. 

В документе, представленном FIA, содержится полный список нарушений, которые привели к назначению 12 новых штрафов. Общий принцип действий был таким: 

- за три выезда за белые линии гонщику делали предупреждение;
- за четыре – добавляли к результату пять секунд;
- за пять – добавляли к результату еще десять секунд.

После этого следовало «обнуление» с формулировкой «за избыточное количество нарушений», и отсчет начинался заново. 

Вот к каким наказаниям это привело (без учета тех, о которых было известно до финиша):

Гонщик Штраф, сек Место на финише Итоговое место
Spain Карлос Сайнс 10 4 6
United Kingdom Льюис Хэмилтон 10 7 8
France Пьер Гасли 10 9 10
Thailand Алекс Элбон 10 11 11
France Эстебан Окон 5 + 10 + 5 + 10 12 14
United States Логан Сарджент 5 + 10 13 13
Netherlands Ник де Врис 5 + 10 15 17
Japan Юки Цунода 10 + 5 18 19

Так как некоторые пилоты получили первый пятисекундный штраф еще по ходу гонки, для них отсчет начался сразу с десяти секунд.

Отдельно стоит отметить, что в длинном списке тех, кто нарушал пределы трассы по ходу дистанции, нет всего двух фамилий – лишь Чжоу Гуаньюй и Джордж Расселл ни разу за 71 круг не выехали за белые линии. 

Больше всех от перестановок выиграли команды McLaren и Aston Martin – их пилоты поднялись в протоколе заработали по три дополнительных очка. Следует признать, что поданный AMR протест вполне оправдал себя.

Вот как выглядит теперь положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов

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Новые результаты Гран При Австрии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:25'33.607   4
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:25'38.762 5.155 3
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1:25'50.795 17.188 3
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1:25'59.934 26.327 3
5 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 1:26'03.924 30.317 3
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:26'04.984 31.377 3
7 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:26'22.010 48.403 3
8 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:26'22.803 49.196 3
9 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:26'32.650 59.043 4
10 France Пьер Гасли Alpine Renault 1:26'41.274 1'07.667 3
11 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1:26'53.374 1'19.767 3
12 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1:25'58.240 1 Lap 3
13 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 1:26'04.991 1 Lap 3
14 France Эстебан Окон Alpine Renault 1:26'15.747 1 Lap 3
15 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1:26'16.384 1 Lap 3
16 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 1:26'20.176 1 Lap 4
17 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 1:26'23.310 1 Lap 3
18 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1:26'30.260 1 Lap 3
19 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1:26'33.480 1 Lap 4
  Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 16'24.575 59 Laps 2
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