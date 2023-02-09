FIA придумала для Red Bull статус «частично нового производителя» моторов
Публикация в La Gazzetta dello Sport позволила раскрыть новые детали противостояния Маранелло и Милтон-Кинса – в том числе про удивительный статус для мотористов
Эта история началась с того, что в Ferrari долгое время не соглашались признавать Red Bull новым производителем силовых установок по регламенту 2026 года – и даже готова была использовать право вето.
Дебютанты чемпионата действительно получают серьезные технические и финансовые послабления – и никто не был против, чтобы ими пользовались, например, в Audi.
Но ситуация с Red Bull и впрямь отличалась – ведь «Быки» получили наработки Honda, а не начали все с ноля. Из-за этого Ferrari тянула с подачей собственной заявки – а один раз итальянцев даже не позвали обсуждать новые правила.
Однако в середине января гоночные СМИ написали, что вопрос закрыт: в Маранелло смирились-таки с тем, что Red Bull дадут все льготы для новичков – рассчитывая в дальнейшем получить для себя какую-то выгоду в других вопросах.
Однако из свежей публикации Gazzetta следует, что даже после объявления FIA о шести производителях cиловых установок по новому регламенту Ferrari продолжила борьбу и отказывается признавать льготный статус RBPT.
Источники Motorsport.com при попытке больше узнать об этой ситуации сообщили, что в регламенте 2026 года, оказывается, предусмотрен особый статус «частично нового производителя». Если взять послабления для моториста-дебютанта Ф1 за 100%, то «частичный дебютант» получает 50-90% этих возможностей в разных областях.
Так как гибридная составляющая моторов Red Bull Ford будет по-прежнему производиться по технологиям Honda, соперники смогли доказать FIA, что «Быки» не вправе считаться полностью новым производителем.
Таким образом, похоже, удалось добиться некого компромисса, который более-менее устраивает все стороны.
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