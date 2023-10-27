FIA пресекла нелегальные испытания моторов Ф1 для 2026 года
Очередные изменения в регламенте призваны закрыть лазейку, которая могла дать одним производителям преимущество над другими
Сейчас шесть компаний, получивших разрешение FIA, активно ведут работу над силовыми установками нового поколения, которые появятся с чемпионате в 2026 году.
Архитектура блоков внутреннего сгорания останется прежней – это V-образная «шестерка» объемом 1,6 литра. Неизменной сохранится и турбина, а вот гибридную составляющую ждут серьезные переделки.
Останутся в прошлом тепловые мотор-генераторы MGU-H, а распределение мощности между рекуператором и традиционным двигателем станет равным – 50/50.
Такие перемены привлекли в Ф1 Audi, которая разрабатывает проект с чистого листа, но и существующим производителям потребуются значительные переделки.
Работа сейчас в самом разгаре, а тем временем FIA установила новые ограничения, призванные бороться с хитрецами.
Дело в том, что тесты на стенде сейчас разрешено проводить только на одноцилиндровых прототипах. В то же время, до недавнего времени для испытаний перспективного топлива и смазок разрешено было без ограничения использовать полноценные V6.
Уточненная редакция статьи 2.8 Технического регламента на моторы 2026 года теперь гласит: «Существующему или потенциальному поставщику топлива/масла не разрешается использовать испытательный стенд производителя в целях испытаний силовых установок 2026 года, а также для разработки топлива и/или масла для таких силовых установок.
Исключением является одноцилиндровый стенд исключительно для исследований топлива и/или масла при условии, что это производитель заявил такой в FIA».
Эта формулировка исключает возможность того, что под видом проверки нового топлива кто-то станет отрабатывать перспективные технологии самого мотора.
Также решено было запретить передавать топливным партнерам информацию, которая относится к интеллектуальной собственности – чтобы та не попала к конкурентам. Это касается:
1) Любых чертежей, файлов CAD или любые физических частей (включая, но не ограничиваясь поршнем, головкой блока цилиндров и т. д.) камеры сгорания.
2) Любой информации, касающейся газообмена внутри камеры сгорания (включая, но не ограничиваясь кулачками, геометрией каналов, камерой сгорания, выхлопом, синхронизацией кулачков и т. д.), за исключением данных о давлении в цилиндре, результатов моделирования и динамометрических испытаний.
Аналогичные ограничения наложены и на переход сотрудников топливных компаний, которые имели доступ к интеллектуальной собственности.
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Бочки для топлива около гаража Ferrari
Одновременно были скорректированы и еще несколько формулировок. В некоторых случаях это позволило чуть больше узнать о моторах нового поколения.
Вот что теперь можно отыскать в Техническом регламенте:
5.7.2 Общая масса силовой установки должна составлять не менее 185 кг (ранее в этом разделе был указан только мотор внутреннего сгорания, минимальная масса которого составляла 130 кг).
5.8.3 На пути воздуха, выходящего из выпускного отверстия компрессора и идущего в любой цилиндр, может быть не более одной крыльчатки или вращающегося барабана, как описано в статье 5.1.33.
5.11.7 Топливный насос высокого давления может быть связан только с одним из распределительных валов, приводящих в движение впускные или выпускные клапаны.
Статья 6.4.2, касающаяся температуры топлива в баке, также была скорректирована: теперь температуру окружающей среды, которую используют при расчетах, будут фиксировать не за два, а за три часа до старта спринта или главной гонки. Наконец, датчик расхода топлива будет не только передавать, но и записывать информацию.
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