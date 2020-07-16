FIA предупредила о строгом контроле границ трассы в Венгрии
Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси озвучил особые правила, которые будут работать в этот уик-энд на «Хунгароринге»
В традиционном документе перед стартом Гран При, который публикуется в четверг, Маси добавил новый абзац относительно соблюдения пределов трассы.
Как и в Австрии, для контроля будет использована электроника, а в случае выезда за поребрик соответствующий круг не будет учитываться в протоколе тренировки или квалификации. В гонке после трех нарушений пилотам станут показывать черно-белый предупреждающий флаг.
В Венгрии особо оговаривается, что гонщикам следует обратить внимание на выход из четвертого, 11-го и 12-го поворотов.
Трасса Гран При Венгрии
В документе Маси сказано: «Время круга, показанное походу любой тренировочной сессии [включая квалификацию] или гонки с выездом за пределы красно-белого бордюра на выходе из поворота [4/11/12], не будет засчитано судьями.
Каждый раз, когда машина оказывается позади красно-белого бордюра, команды будут информированы посредством официальной системы». Кроме того, «после третьего подобного выезда по ходу гонки гонщику будет показал черно-белый флаг. О следующем выезде будет сообщено спортивным комиссарам».
Черно-белый флаг является для пилота предупреждением о совершенном нарушении. В случае повторения того же нарушения применяется штраф.
В официальной бумаге есть важное примечание: «В целях уточнения: нарушения пределов трассы суммируются, учитываются любые три случая, а не три случая в каждом повороте».
Кроме того, «в случае выезда с трассы гонщик должен возвращаться обратно с соблюдением требований безопасности и не получив при этом выигрыша.
Эти требования не распространяются на случай, когда гонщика вынудили выехать с трассы. Решение по каждому подобному эпизоду судьи будут принимать отдельно».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Венгрии
|Автор
|Адам Купер