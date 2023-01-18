FIA представила новую структуру управления Формулой 1

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По ходу карьеры Нильсен работал в командах Lotus, Tyrrell, Benetton и AlphaTauri, а последнее время он был сотрудником менеджмента Ф1, то есть структур Liberty Media.

Теперь британец получил новую должность в FIA и станет отвечать за спортивные вопросы, включая совершенствование судейства, работу удаленного центра управления гонками и спортивный регламент.

Говоря о своей новой роли, Нильсен отметил: «Всю свою жизнь я проработал в командах и структурах Формулы 1. Потому мне очень интересно открыть новую страницу карьеры в FIA.

Я хочу поблагодарить президента [Мохаммеда Бин Сулайема] и [главу Ф1] Стефано Доменикали за веру в меня. Я понимаю, что впереди у нас сложные и необычные задачи, которые связаны с регулированием спорта».

Стив Нильсен, спортивный директор Формулы 1 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Назначение Нильсена лежит в русле тех преобразования, которые начал Бин Сулайем для более эффективного контроля над Ф1.

Никалас Томбасис, который с 2018 года возглавлял в федерации техническую группу Ф1, получил повышение и займет пост директора формульных гонок.

Его непосредственными подчиненными станут Нильсен, технический директор Тим Госс, финансовый директор Фередико Лоди и операционный директор Франсуа Сикар (последний долгие годы возглавлял команду DAMS).

По словам президента FIA, создание новой схемы потребовало серьезного времени и усилий, но «теперь выстроена верная структура для контроля над будущими правилами спорта».