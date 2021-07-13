FIA предложила пилотам самим разобраться с джентльменским соглашением

В этом году в Формуле 1 часто всплывает вопрос джентльменского соглашения, которое запрещает пилотам обгонять друг друга на установочных кругах в квалификации.

Обострилась тема после Гран При Австрии, где гонщики чрезмерно замедлились в конце установочных кругов второго сегмента. Причем одни пилоты стали обгонять других, что привело к пробке. Из-за нее был испорчен быстрый круг Фернандо Алонсо.

Гоночный директор Ф1 Майкл Маси считает, что джентльменское соглашение – не вопрос судей, и пилоты должны уладить его самостоятельно.

«Я случайно узнал о джентльменском соглашении из прессы, – сказал Маси. – Это их договор между 20 пилотами, что выезжают на трассу. Возможно, им нужно его пересмотреть или договориться по новой.

Будем честны, они – спортсмены элитного уровня. Думаю, проблема обострилась в этом году из-за того, какой плотной стала борьба».

С Маси согласился пилот McLaren Даниэль Риккардо: «Я думаю, если кто-то ведет себя надменно и получает выгоду, нарушая соглашение, в какой-то момент ему стоит ждать немного дерьма в свой адрес. Эти люди сами принимают свое решение, и я буду рад решить вопрос с ними по-своему».