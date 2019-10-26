FIA предложила изменить правила старта в Ф1. Слово за командами
Сейчас все участники финала квалификации обязаны начинать гонку на тех шинах, на которых показали свое лучшее время во втором сегменте. С будущего сезона это, возможно, станет не так.
Международная автомобильная федерация планирует скорректировать регламент Формулы 1 на 2020 год и разрешить пилотам, которые проходят в финал квалификации, стартовать в гонках на любых шинах. Об этом стало известно Motorsport.com.
Изначально это правило вводилось для того, чтобы внести разнообразие в гонки. Однако на практике оказалось, что в большинстве случаев пилоты трех сильнейших команд могут гарантированно проходить в финал квалификации на любых шинах, в то время как середняки используют во втором сегменте исключительно самые мягкие составы резины и потом вынуждены были стартовать на них же в гонке.
Поскольку решение об изменениях принимается после 30 апреля 2019 года, по правилам для его одобрения потребуется единогласное согласие всех команд.
Еще одно предложение FIA заключается в том, чтобы запретить пилотам отрабатывать процедуру старта при выезде с пит-лейна во время тренировок. Вместо этого, им позволят тренироваться стартовать с места непосредственно на стартовой решетке в конце первой и третий тренировок.
Целью этого нововведения является внесение большей неопределенности на старте, что должно сделать гонки более зрелищными. Подобная практика уже используется, например, в Монако, где городская трасса не позволяет отрабатывать старты при выезде с пит-лейна.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Адам Купер
FIA предложила изменить правила старта в Ф1. Слово за командами
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