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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

FIA повторно рассмотрит аварию в Сильверстоуне по запросу Red Bull

Автор:
, журналист

Заседание состоится в четверг накануне Гран При Венгрии – на него уже вызваны два столкнувшихся гонщика и предстаители их команд

FIA повторно рассмотрит аварию в Сильверстоуне по запросу Red Bull

История с аварией Льюиса Хэмилтон и Макса Ферстаппена в повороте Copse получила развитие – FIA официально подтвердила, что еще 23 июля получила от команды Red Bull запрос на пересмотр этого инцидента. 

Во вторник свет увидел формальный документ, вызывающий к судьям обоих гонщиков и представителей их команд. В бумаге сказано, что точный состав тех, кто потребуется на разбирательстве от Mercedes и Red Bull, будет определен чуть позже. Это не больше трех человек от каждого коллектива, в число которых обязательно входит тим-менеджер. 

Разбирательство пройдет в формате видеоконференции и начнется в 16:00 по местному времени.  

Такое решене FIA свидетельствует, что Red Bull удалось убедить федерацию в наличии каких-то новых фактов и обстоятельств, которые могут повлиять на оценку событий и первоначальное решение. 

По итогам слушаний будет вынесено решение, является ли изначально выбранное наказание – десять дополнительных секунд для Хэмилтона – соответствующим его нарушению или же его требуется пересмотреть.

В 2019 году Ferrari пробовала добиться пересмотра штрафа, назначенного Себастьяну Феттелю судьями Гран При Канады за вытеснение с трассы Льюиса Хэмилтона и стоившего немцу победы в той гонке.

Тогда Скудерия предоставила дополнительные доказательства, какими выступили фото и видео, а также анализ от эксперта Sky Sports Каруна Чандока. Федерация не увидела в этих данных причины менять изначальное решение, оставив все без изменения. 

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