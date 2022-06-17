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Формула 1 / Гран При Канады Новости

FIA потребовала у команд снизить вертикальную раскачку машин

В правила добавят предельное допустимое значение для эффекта «козления»

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FIA потребовала у команд снизить вертикальную раскачку машин
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Переход на новый технический регламент Формулы 1, в соответствии с которым большая часть прижимной силы генерируется под днищем машины за счет граунд-эффекта, привело к тому, что болиды стали проявлять склонность к «козлению».

При росте скорости и нарастании прижимной силы болид так прижимается к асфальту, что в какой-то момент воздушный поток под днищем прерывается. В этот момент граунд-эффект исчезает и лишенная прижима машина резко поднимается на разжимающейся подвеске вверх.

Как только машина поднялась, поток под днищем возникает вновь, граунд-эффект и прижим возвращается, машина вновь начинает прижиматься и все повторяется снова и снова. Эти вертикальные колебания потому и прозвали «козлением» или «дельфинированием», что они напоминают характерные прыгающие движения горных козлов или выпрыгивания дельфинов из воды.

При этом многие пилоты стали жаловаться, что из-за тряски у них начинает болеть спина. Более всего жалоб поступило после Гран При в Баку.

Накануне этапа в Канаде FIA выпустила директиву, в которой говорится, что команды должны принять меры по борьбе с «козлением». Уже на ближайшем этапе судьи станут пристальнее следить над положением нижней планки в болидах, а также за ее истиранием по ходу гонки.

Кроме того, в ближайшее время представители FIA вместе с командами должны выработать новые математические параметры измерения степени «козления» и ввести предельный показатель, превышать который будет запрещено.

Мы можем только предположить, что нововведения сыграют против команд, чьи машины особенно страдают от «козления», а это в первую очередь Mercedes. Фактически, все придуманные до сих пор способы борьбы с данным эффектом сводятся к тому, что у болидов просто снижается генерируемая под днищем прижимная сила. Иными словами, в Mercedes и сейчас могут снизить вертикальные колебания своих болидов, но только ценой потери прижима и скорости.

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